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Кремль в интересах олигархов разрешил кормить россиян сосисками из мух

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  • 9.11.2023, 8:37
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Кремль в интересах олигархов разрешил кормить россиян сосисками из мух

Российская Академия наук заявила о «расширении кормовой базы страны».

Инициатива вице-премьера РФ Дениса Мантурова, предложившего «поработать с ментальностью», чтобы приучить россиян есть личинок мух, получила не только законодательное оформление, но и бенефициаров-миллиардеров. Правительство РФ в октябре закрепило новый порядок разведения мух черная львинка.

Профессор РАН, заведующий отделением Федерального исследовательского центра животноводства Роман Некрасов говорит, что «принятие правительством постановления долгожданно и востребованно, оно позволит официально наладить производство и переработку сельскохозяйственными товаропроизводителями продуктов из личинок мух черной львинки. Это открывает возможности производства разнообразных продуктов из насекомых в больших масштабах, что укрепит кормовую базу страны».

Самые известные производители продукции, по данным Forbes, — «ОНТО», «Биогенезис» («Энтопротэк») и «Экобелок». Бенефициаром «Биогенезиса» является выходец из «Черкизово», владелец крупного холдинга по производству индейки «Дамате» Наум Бабаев.

Основной владелец компании «Экобелок» Натанил Данилов тоже не случайный человек. Он, вероятно, входил в число совладельцев компаний, принадлежащих миллиардерам Зараху Илиеву и Году Нисанову.

Крупные поставщики продуктов из переработанных насекомых предлагают рынку сделанные из них компоненты для котлет, колбас, сосисок и набор для белковых батончиков, говорит директор консалтинговой компании «Юникон» Виктор Еременко.

Насекомые становятся своеобразным мини-скотом, который можно выращивать для питания человека, напоминает Некрасов из РАН.

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