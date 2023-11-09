Медведев устроил истерику из-за решения ЕС по Украине 7 9.11.2023, 8:45

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Экс-президент РФ сделал безумный прогноз по курсу евро.

Экс-президент РФ, замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев разразился скандальным постом по поводу решения ЕС начать официально переговоры о вступлении Украины и Молдовы.

8 ноября Еврокомиссия приняла историческое решение, рекомендовав начать официально переговоры о вступлении в Евросоюз Украины и Молдовы.

Новость вызвала острую реакцию Москвы. Так, одиозный зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ разразился оскорбительными заявлениями о европейцах, пишет dialog.ua.

Медведев «отличился» ксенофобским постом, в котором оскорблял не только Украину и Молдову, но и всю Европу.

Оскорбляя европейцев, он одновременно пытался убедить их в том, что присоединение Украины и Молдовы якобы будет тянуть ЕС вниз.

Экс-президент РФ также грозился ЕС ослаблением евро. О национальной валюте европейцев Медведев, очевидно, беспокоится намного больше, чем о рубле, терпящем крах.

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