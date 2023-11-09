Конфликт с Си: Россия атаковала корабль, предназначенный для Китая 2 9.11.2023, 8:56

5,066

Стали известны новые детали ракетного удара по порту Одессы.

Российский ракетный удар по порту Одессы сорвал поставку железной руды в Китай, сообщают украинские власти.

Грузовой корабль под флагом Либерии, по которому вчера прилетела российская ракета, должен был осуществлять поставку в Китай.

Такой информацией поделился в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Поражено гражданское судно, которое должно было перевозить железную руду в Китай… Украина делает все для усиления ПВО и прикрытия Юга Украины от российских террористических атак», - написал министр.

По его данным, вчера была осуществлена уже 21-я целенаправленная атака Москвы по портовой инфраструктуре Одесской области.

Россияне пытаются ее уничтожить, заблокировав таким образом Киеву черноморский транзит.

В ходе этих ударов были повреждены 160 объектов и 122 транспортных средства.

Напомним, вечером 8 ноября россияне поразили противолокационной ракетой «Х-31П» корабль под флагом Либерии в момент его захода в порт Одесской области. Судно получило серьезные повреждения.

При ударе погиб один и ранены трое членов экипажа, которые являются гражданами Филиппин.

Москва пока не комментирует свою террористическую атаку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».