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Успешная комбинация: Украина выигрывает битву за Черное море

  • Питер Дикинсон, Atlantic Council
  • 9.11.2023, 9:03
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Успешная комбинация: Украина выигрывает битву за Черное море

Кампания по ликвидации российского флота вышла на новый уровень.

В первый же день полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года российский военный корабль подошел к крошечному украинскому гарнизону на острове Змеиный с ультиматумом: «Сложите оружие и сдавайтесь, иначе вас будут бомбить». Несмотря на безнадежное превосходство в численности и вооружении, горстка украинских военных, разместившихся на черноморском острове, не собиралась подчиняться. Они ответили: «Российский военный корабль, иди на х.».

Этот дерзкий ответ вскоре отозвался эхом по всей Украине и по всему миру, превратившись в неофициальный лозунг, отражающий боевой дух Украины, оказавшей достойное сопротивление российскому вторжению. Уже через несколько дней он украсил футболки, рекламные щиты, наклейки на бамперы и магниты на холодильник, а также послужил вдохновением для целого жанра патриотических мемов в социальных сетях. Этот эпизод даже побудил национальную почтовую службу Украины выпустить культовую марку.

Самоотверженность защитников острова Змеиный задала тон войне на море, в ходе которой Украина добилась откровенно ошеломляющих успехов в борьбе с Черноморским флотом России, несмотря на отсутствие собственного флота. Действительно, несмотря на то, что в настоящее время внимание приковано к практически неподвижной линии фронта конфликта на юге и востоке Украины, появляется все больше признаков того, что Украина выигрывает битву за Черное море.

Война на море фактически началась за несколько дней до начала полномасштабного вторжения: в середине февраля 2022 года российские военные корабли установили военно-морскую блокаду черноморских портов Украины. Поначалу это морское противостояние казалось предрешенным. Не имея своего военно-морского флота, Украина, казалось бы, не имела шансов оспорить российское господство на Черном море. Однако вскоре стало очевидно, что такие выводы преждевременны.

В апреле 2022 года Украина нанесла первый серьезный удар в войне на море, потопив двумя противокорабельными ракетами «Нептун» украинского производства флагманский корабль Черноморского флота России «Москва». Символизм этого удара был особенно силен, поскольку «Москва» — это тот самый корабль, который в первый день войны атаковал остров Змеиный и которому было указано направление, куда ему следует двигаться.

Через два месяца, в июне 2022 года, украинские войска начали дерзкую операцию по освобождению самого острова Змеиный. Эта победа стала для Украины серьезным стимулом для укрепления морального духа, а также ознаменовала существенное изменение баланса сил в северо-западной части Черного моря, вблизи побережья Украины и основных портов страны. Летом 2022 года Украина нанесла первые удары по российским военно-морским объектам в оккупированном Крыму, включая атаки на порт базирования Черноморского флота России — Севастополь.

В последние месяцы битва за Черное море резко обострилась. Украина использует сочетание ракетных ударов и ударов беспилотников, а также рейды спецназа, чтобы помешать российским военно-морским операциям, а также нарушить работу логистических узлов в ряде пунктов в оккупированном Крыму, которые имеют решающее значение для снабжения российской армии на юге Украины.

На протяжении летних месяцев украинские войска наносили высокоточные удары по российским системам ПВО и другим стратегическим объектам на территории оккупированного Крыма. Это стало основой для разрушительных сентябрьских атак, в результате которых были серьезно повреждены российский военный корабль и подводная лодка, стоявшие в доке в Севастополе, а также штаб Черноморского флота РФ. В то же время Украина активно действовала и на море, используя инновационные беспилотные летательные аппараты украинского производства для нанесения ударов по российскому военному кораблю и армейскому судну снабжения в Черном море.

В результате этой кампании, сочетающей атаки беспилотников и ракетные удары, Россия была вынуждена вывести основную часть Черноморского флота из Севастополя и отступить в порты в восточной части Черного моря. В начале октября стало известно, что Кремль планирует построить новую военно-морскую базу в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия на восточном побережье Черного моря. Это лишний раз свидетельствует о том, что российские военно-морские планировщики не рассчитывают в ближайшее время преодолеть морские угрозы, исходящие от Украины.

Последний военно-морской успех Украины был достигнут в начале ноября, когда украинская авиация, используя крылатые ракеты, предоставленные Францией, нанесла удар по российскому судостроительному заводу в оккупированном Крыму. По имеющимся данным, в результате удара был серьезно поврежден корвет «Аскольд», который считается одним из новейших боевых кораблей российского флота.

Необычным шагом стало то, что обычно скрытные официальные лица Кремля публично признали, что в результате атаки был поврежден военный корабль. Представители ВВС Украины подшутили над своими российскими противниками, опубликовав твит с фотографией украинского самолета, оснащенного крылатыми ракетами, и надписью: «Как прошли выходные?» Президент Украины Владимир Зеленский также с оптимизмом воспринял успехи Украины в битве за Черное море и в своем ежедневном обращении в понедельник вечером «поблагодарил всех, кто обеспечил успешное уничтожение российского военного корабля в Керчи».

Успех Украины на море — это напоминание о том, что, несмотря на распространенные разговоры о патовой ситуации, российско-украинская война остается чрезвычайно динамичной. Успехи, достигнутые в последние месяцы украинскими войсками в Черноморской зоне, не позволят выиграть войну, но уже позволили возобновить торговое судоходство из южных портов страны, обеспечив Киеву жизненно важный экономический ресурс. Поскольку в ближайшие месяцы ситуация в Крыму будет становиться все более невыносимой для российских оккупационных сил, это приведет к проблемам с линиями материально-технического снабжения, поддерживающих российскую армию на юге Украины. Многие в Киеве полагают, что уничтожение Крымского моста и разрыв связи между оккупированным полуостровом и Россией — лишь вопрос времени.

Битва за Черное море дает важные уроки международным партнерам Украины. Она демонстрирует эффективность западных вооружений против российской обороны и одновременно подчеркивает способность украинских военных с высоким уровнем компетентности и профессионализма применять все более совершенные системы вооружения, включая французские и британские крылатые ракеты. Битва за Черное море доказала, что украинское мужество и западное оружие — это выигрышная комбинация. Это должно побудить западных лидеров перестать колебаться и наконец-то предоставить Украине средства, необходимые для победы в войне.

Питер Дикинсон,Atlantic Council

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