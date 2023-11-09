Путин, время и «план Залужного» Виталий Портников, «Крым.Реалии»

9.11.2023, 9:11

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Как заставить Кремль вернуться к реальности?

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный изложил свой план перевода войны из позиционной в маневренную – то есть план, который должен создать перспективу освобождения оккупированных украинских территорий от российских захватчиков.

Этот план, вероятно, является важной частью военного решения проблемы, которая возникла после решения российского президента Владимира Путина об оккупации и аннексии украинских территорий в 2014 году. Путин своим решением об аннексии Крыма фактически разрушил международное право. Мы все еще апеллируем к нему, вспоминаем о международно признанных границах государств. А живем уже в другом мире, куда более несправедливом.

Последние события демонстрируют, что вернуться к международному праву можно только с помощью силы. Политические механизмы фактически заклинило и тот, на чьей стороне сила, уверен в своем праве диктовать условия другим. Даже тот факт, что подавляющая часть стран мира продолжает поддерживать международно признанные границы Украины и не признает частью России ни Крым, ни Донбасс, не заставляет российское руководство задуматься о последствиях своей авантюры. Напротив, любые разговоры о политическом урегулировании начинаются с путинских требований «признать территориальные реалии» – то есть чтобы Украина сама признала российскими Крым или Донбасс!

Как видим, ни провал блицкрига, ни освобождение украинскими войсками части оккупированных регионов не переубедили Путина, не заставили его отказаться от этих своих планов. Он по-прежнему полон решимости продолжать войну и уверен, что Украина и Запад рано или поздно пойдут на те условия, которые будет диктовать Кремль.

Как заставить Путина вернуться к реалистичной внешней политике? С помощью политического диалога это сделать пока что невозможно, на Западе продолжают отмечать отсутствие у российского президента желания разговаривать хоть о чем-то, кроме капитуляции – и не только Украины, но и всего цивилизованного мира. Поэтому угрозой для Путина, уверен, становится именно потеря контроля над оккупированными территориями.

Даже если украинские войска выйдут к Крыму или установят эффективный огневой контроль над Крымским полуостровом, появится шанс на переведение конфликта в плоскость политического диалога. Путин, думаю, прекрасно понимает, насколько непросто для него защищать Крым, сохранить боеспособность Черноморского флота РФ, не говоря уже о новой оккупации украинских территорий. И тут мы возвращается к плану генерала Залужного.

Владимир Путин, вероятно, рассчитывает на время, он уверен, что затягивание конфликта работает на него. Поэтому, уверен, главная задача цивилизованного мира – не оставить ему этого времени.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»