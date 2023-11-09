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В центре Минска притормозили очередную «стройку века»

  • 9.11.2023, 9:31
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В центре Минска притормозили очередную «стройку века»

В чем дело?

Минские чиновники приостановили стройку на месте бывшего хлебозавода в Раковском предместье из-за множества нарушений. Впрочем, объект в любом случае не успевали сдать в срок. «Минск-Новости» рассказали, что сейчас происходит на стройплощадке.

Проблемная стройка находится в границах улиц Раковской и Витебской и в непосредственной близости от улиц Немиги и Романовской Слободы. Здесь продолжается реконструкция бывшей территории хлебозавода № 1. Причем реставрировались не только его существующие объекты, но и возводились новые трехэтажные здания, стилизованные под историческую застройку Раковского предместья.

Недавно на строительном объекте прошел рейд рабочей мобильной группы по вопросам охраны труда при Мингорисполкоме.

— Нам осталось достроить 3 здания: № 6, 7 и 8 по генплану. Сейчас ведутся в основном внутренние штукатурные работы. Занимаемся и кровельными, и фасадными, благоустройством и прокладкой сетей связи. Сдача объектов в эксплуатацию планировалась в конце нынешнего года, но не успеваем — мы обратились к заказчику с просьбой перенести сроки, — рассказали чиновникам представители генерального подрядчика — СУ-168 ОАО «Стройтрест № 7».

Однако контролеры прошлись по стройке и предъявили множество претензий по части охраны труда и соблюдения техники безопасности: их не устроило, что опасная зона не ограждена, леса стоят на пенопласте, а не на выровненных твердых подкладках, мусор не вывозится, рабочие ходят без касок, в бытовках — грязь, просроченные лекарства в аптечках и нет умывальников.

Из-за этих и других нарушений строительные работы предписали приостановить, пока не будет наведен порядок.

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