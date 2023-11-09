Друг Аллы Пугачевой раскрыл секрет ее приезда в Россию 9.11.2023, 9:42

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О полноценном возвращении не могло быть и речи.

Неделю назад Алла Пугачева взбудоражила СМИ своим приездом в Россию - прежде она приезжала лишь на похороны к старым друзьям или инкогнито по личным вопросам.

Цель своего неанонсированного визита Примадонна не разглашала, из-за чего в СМИ стали появляться различные догадки.

На эту ситуацию пролил свет Игорь Лалетин - звукорежиссер, с которым Пугачева сотрудничала многие годы. Во время своего визита в Латвию певица позвонила Лалетину с просьбой помочь ей записать «три песенки для внутреннего пользования».

По мнению звукорежиссера речь не идет о полноценном возвращении Аллы Борисовны на сцену - то, что они записали, действительно было похоже на романсы «для своих», а не на убойную попсу, которую можно продать. К тому же голос у Примадонны, утверждает Лалетин, уже совсем не тот, что прежде.

«Любовные обычные песни. О женщине, о мужчине, о любви к мужу, о любви к детям. То есть, какое-то обычное домашнее абсолютно какое-нибудь такое. Ну, то есть, это не «ледяной горою айсберг». Это не попсовые песни», - рассказал он.

Также режиссер убежден, что больше в страну-агрессора Алла Пугачева возвращаться не планирует.

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