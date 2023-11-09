закрыть
9 ноября 2023, четверг, 11:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Друг Аллы Пугачевой раскрыл секрет ее приезда в Россию

  • 9.11.2023, 9:42
  • 9,218
Друг Аллы Пугачевой раскрыл секрет ее приезда в Россию

О полноценном возвращении не могло быть и речи.

Неделю назад Алла Пугачева взбудоражила СМИ своим приездом в Россию - прежде она приезжала лишь на похороны к старым друзьям или инкогнито по личным вопросам.

Цель своего неанонсированного визита Примадонна не разглашала, из-за чего в СМИ стали появляться различные догадки.

На эту ситуацию пролил свет Игорь Лалетин - звукорежиссер, с которым Пугачева сотрудничала многие годы. Во время своего визита в Латвию певица позвонила Лалетину с просьбой помочь ей записать «три песенки для внутреннего пользования».

По мнению звукорежиссера речь не идет о полноценном возвращении Аллы Борисовны на сцену - то, что они записали, действительно было похоже на романсы «для своих», а не на убойную попсу, которую можно продать. К тому же голос у Примадонны, утверждает Лалетин, уже совсем не тот, что прежде.

«Любовные обычные песни. О женщине, о мужчине, о любви к мужу, о любви к детям. То есть, какое-то обычное домашнее абсолютно какое-нибудь такое. Ну, то есть, это не «ледяной горою айсберг». Это не попсовые песни», - рассказал он.

Также режиссер убежден, что больше в страну-агрессора Алла Пугачева возвращаться не планирует.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко