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Выяснилось, сколько денег потеряла бы Беларусь за один день без интернета

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  • 9.11.2023, 9:51
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Выяснилось, сколько денег потеряла бы Беларусь за один день без интернета

Интересные цифры.

Платформы AltasVPN и NetBlocks подсчитали, сколько бы всей планете стоило отключение мобильного и домашнего интернета на один день. В анализе также фигурирует и Беларусь.

По подсчетам крупного VPN-сервиса AltasVPS, который использовал для анализа данные с платформы NetBlocks, один день без интернета стоил бы всему миру от 29 до 43 миллиардов долларов. Речь идет об ущербе от полного отключения интернета (и мобильного, и домашнего).

Расчет потенциальных денежных потерь был основан на статистике Всемирного банка и экономических показателях стран за 2020 год.

Созданный исследователями инструмент позволил определить влияние на экономику государств как полного отключения интернета, так и отдельных блокировок популярных социальных сетей.

Инструмент также может высчитывать ущерб от потери интернета и для отдельных стран. Например, Беларусь за один день без домашнего и мобильного интернета, по данным исследователей, может потерять более 26 миллионов долларов (или 66,3 миллионов рублей).

Если же говорить об отдельных блокировках соцсетей (Facebook, Twitter (X), YouTube, Instagram, WhatsApp), то в любом случае потери Беларуси могут составлять почти по миллиону долларов за один день без интернета.

Ниже приведена статистика тех стран мира, которые потенциально теряют больше всего денег в случае отключения интернета.

Наименьшие потери, согласно исследованию, понесут такие страны, как Тувалу, Кирибати, Маршалловы острова, Науру и Микронезия. Ущерб каждой из этих стран не будет превышать 50 тысяч долларов в день без интернета.

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