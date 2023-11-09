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«Мой прадед пан Антоник был знаменит на всю округу»

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  • 9.11.2023, 10:00
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«Мой прадед пан Антоник был знаменит на всю округу»

Белорусский кузнец рассказал, как превратил хобби в бизнес.

42-летний Павел Малахов — агроном по специальности, но занялся ковкой, и сегодня заказов у него бывает столько, что «бегаешь, как ужаленный», пишет «Вечерний Бобруйск».

«Мой прадед пан Антоник был знаменитым столяром и плотником»

Павел Малахов родился и живет в райцентре Кировске. В свое время окончил Жиличский сельхозколледж. Правда, по специальности никогда не работал, эти знания пригодились, разве что, на собственном подворье. Павел работал водителем, в том числе дальнобойщиком, затем много лет — строителем в Москве.

Кузнечному мастерству мужчина специально нигде не обучался. Говорит, что тяга к ремеслам могла достаться ему по наследству.

«Мой прадед, Антон Францевич Сычевский, поляк, жил в деревне Столпище Кировского района, — рассказывает Павел. — Он был знаменитым во всей округе столяром и плотником. В деревне все его звали «пан Антоник». Он строил дома, делал сани, брички. Рассказывают, что даже карету сделал самому хозяину Жиличского дворца, за что получил в подарок коня».

Сначала Павел занимался деревом: делал шкафы, столики, но, говорит, что душа к этому занятию «не легла». А лет восемь назад увлекся ковкой.

«Сначала делал для себя. Первым моим изделием была металлическая калитка с элементами ковки, — продолжает Павел. — Тогда у меня еще не было специального оборудования, элементы покупал отдельно, при помощи сварки соединял. Потом нужен был козырек для дома, решил сделать сам, позже — ограждение для палисадника, и так пошло, затянуло. Читал в интернете, что и как делать, смотрел мастер-классы на ютубе».

Около года назад Павел официально зарегистрировался в качестве самозанятого, платит профдоход — 10% от прибыли.

Сегодня он может сделать лавочки, мангалы, садовые арки, ритуальные оградки, цветочницы, полки для обуви, козырьки для дома, кашпо для цветов и многое другое.

«Продал машину — купил оборудование»

«Главное, что нужно для этого занятия — большое желание», — считает Павел Малахов.

Но и без оборудования не обойтись.

«Знаю, что некоторые работают на ручных станках (такой обойдется долларов в 500), но на оборудовании с электродвигателем получается намного быстрее и качественнее, — объясняет мастер. — Я выбрал второй вариант: заказал в России кузнечно-гибочный станок «Профи-2М» с большим набором операций. Обошелся он где-то в три с половиной тысячи долларов. Потом купил ручной трубогибочный станок, сварочный аппарат, болгарку… Все это удовольствие не из дешевых.

Продал машину — купил оборудование. Конечно, это был определенный риск. Я не был уверен на сто процентов, вложенные деньги быстро окупятся, но я очень хотел этим заниматься».

В своей работе мастер использует метод холодной ковки.

«Холодная ковка подразумевает обточку, сгибание, скрутку и сварку элементов, — поясняет Павел. — Процесс происходит примерно при комнатной температуре в отличие от классической горячей ковки, где работают с раскаленной сталью».

Для производства своих изделий Павел использует профтрубу и листовую сталь.

«Профтрубу в Кировске продают по 3,60 за метр погонный, в Минске можно купить и по 2 рубля, — рассказывает мастер. — Я в прошлом году приобрел в Минске большую партию, так получилось выгоднее. Стальной лист размером метр двадцать на 2,5 метра стоит около 300 рублей».

Практически всю работу Павел делает сам. Супруга помогает на этапе составления эскизов — она хорошо рисует. Двум сыновьям Павла — 11 и 12 лет, и ремеслом отца они пока не интересуются.

«Бывает месяц пустой, а бывает, что не справляешься с заказами»

Свои изделия Павел не рекламирует, так как уверен, что лучшая реклама — это «сарафанное радио». Но каталог своих изделий заказал, его показывает своим потенциальным клиентам.

Участие в ярмарках мастер тоже пока не принимал. Говорит, для перевозки столь габаритного и тяжелого товара нужен грузовик, а его у Павла пока нет. Но планирует купить к лету, если получится.

В основном, заказчики у него из Кировска, Бобруйска и Кировского района.

«Как-то возил сестре в подарок в Москву лавочку, стол, цветочницу, — говорит мужчина. — Многие ее соседи заинтересовались, но как доставлять туда продукцию?»

Стоимость кованых лавочек у Павла начинается от 250 руб., мангалов — от 150. Козырьки для дома стоят от 400 до 800 руб., полки для обуви — от 120 до 300 руб. Недавно Павел заработал сразу аж 1 200 рублей — продал большие качели, правда, в рассрочку.

Еще делал человеку красивые калитку, ворота и часть забора, так только на этом заказе заработал 2,4 тысячи рублей.

Жаль, что такие заказы бывают не слишком часто. Заработок у него, как и у всех ремесленников, нерегулярный.

«Бывает месяц пустой, а бывает, что не справляешься с заказами и бегаешь, как ужаленный, — улыбается собеседник. — Но в среднем тысячи полторы-две в месяц можно заработать».

Конечно, надеяться ему, кроме как на себя, в такой работе не на кого, оплачиваемый отпуск или больничный никто не предоставит, зато ни от кого не зависишь. Поэтому Павел пока не планирует менять работу.

«Ну а если что-то с ковкой пойдет не так, запасной вариант всегда есть — в Москву на работу снова звали, — говорит мужчина. — На стройке я многому научился».

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