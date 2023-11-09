Кадыров готовит Россию к Смуте
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 9.11.2023, 10:08
- 5,676
В которой собирается сыграть одну из ключевых ролей.
Кадыров пообещал увольнять местных чиновников, чьи дети плохо владеют чеченским языком.
Также, по его словам, школам нужно сократить часы отведенные русскому языку и сконцентрироваться на обучении «собственному».
Данное заявление было сделано на фоне создания очередного регионального военного формирования и героизации собственного сына, который избил своего первого русского в 15 лет (на убийство еще есть целый год, в нормативы укладывается).
«Пехотинец» продолжает готовить свое Ханство к грядущей Смуте, в которой собирается сыграть одну из ключевых ролей.
Кремль, разумеется, это прекрасно видит, но что-либо сделать уже физически не способен, поэтому безмолвствует.
По мере ослабления центральной власти локальных царьков будет становиться все больше, а их действия решительней.
Кто-то будет делать акцент на собственном языке и уникальных традициях, другие опираться на богатые ресурсы, а третьи расчитывать на помощь граничащих с ними государств.
Цель же у всех одна — оторвать от разделываемого пирога кусок побольше и постараться его удержать.
Будущее России и сохранение единого государства всех этих людей не волнует, от слова совсем. Моральные принципы у них отсутствуют, есть лишь жажда наживы.
Кадры Путина и этим все сказано.
Телеграм-канал «Запретное мнение»