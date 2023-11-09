Раскрыта тайна «человека с ветками» на обложке знаменитого альбома Led Zeppelin 1 9.11.2023, 10:15

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Открытие совершил британский ученый и давний поклонник творчества рок-группы.

В течение многих десятков лет поклонники британской рок-группы Led Zeppelin терялись в догадках, кто именно изображен на обложке самого популярного альбома группы.

Через 52 года после выхода Led Zeppelin IV, где в числе прочих содержался главный хит группы Stairway To Heaven, выяснилось, что таинственный «человек с ветками» — это британский кровельщик, который жил в XIX веке, пишет Би-би-си.

Открытие совершил британский ученый и давний поклонник творчества Led Zeppelin, историк Брайан Эдвардс из Университета Западной Англии (UWE).

Эдвардс рассказал Би-би-си, что изучал старые фотоальбомы для своего академического исследования — и внезапно наткнулся на что-то очень ему знакомое.

— Я моментально узнал мужчину с вязанкой хвороста — его часто называют «человеком с ветками», — говорит Эдвардс. — Вот это была неожиданность!

Ученый всерьез заинтересовался историей фотографии, помещенной на обложку знаменитого альбома, и стал искать дальше. В результате он смог установить имя не только автора фотографии, но и человека, который на ней фигурировал.

На обложке Led Zeppelin IV «человек с ветками» изображен в цвете — и показан на некоей картинке в рамке, которая висит на стене с отслаивающимися обоями.

Поэтому ранее многие считали, что это не фотография, а картина, которую солист группы Роберт Плант якобы купил в антикварной лавке около дома гитариста Джимми Пейджа в английском графстве Беркшир.

Фото: Wilshire museum, Devizes

Но в результате расследования стало ясно, что оригинальная фотография была черно-белой — и ее сделал человек по имени Эрнест Фармер, скончавшийся в 1944 году.

Самую первую подсказку Эдвардс нашел в альбоме, где находилось фото.

В нем оказалось имя фотографа, Эрнест, но не было фамилии. Сам альбом был подписан так: «Воспоминания о поездке в Шефтсбери, Пятидесятница [религиозный праздник. — Ред.] 1892. Подарок тете от Эрнеста».

Но поскольку оказалось, что в викторианские времена работали сотни фотографов с таким именем, ученый решил сузить поле поиска.

Снимок с надписью «Кровельщик из Уилтшира» выглядел достаточно профессионально, поэтому Эдвардс начал искать владельцев аптек, которые в то время часто занимались фотографией.

В результате ученый обнаружил, что у одного из аптекарей, работавших в городе Солсбери, был сын по имени Эрнест Фармер.

Позже в интернете нашлись и примеры надписей, сделанных Фармером от руки. Оказалось, что тот был первым руководителем школы фотографии в тогдашнем Политехническом институте на Риджент-стрит (сейчас это учебное заведение называется Вестминстерский университет).

— Некоторые подписи совпадали с почерком человека, сделавшего надписи в альбоме, — говорит Эдвардс. — На черно-белой фотографии в углу есть отпечаток большого пальца чьей-то руки. Похоже, что это оригинал.

Когда ученый точно установил имя фотографа, пришел черед главного героя.

В результате изучения списков кровельщиков, которые работали в то время, выяснилось, что на снимке изображен человек по имени Лот Лонг. Он умер в 1893 году, то есть примерно через год после того, как был сделан снимок, навсегда запечатлевший его лицо для миллионов поклонников Led Zeppelin.

Когда Эдвардс сделал свое открытие, Музей Уилтшира выкупил оригинальную фотографию и теперь намерен выставить ее на всеобщее обозрение весной следующего года. Выставка, а рамках которой ее покажут, посвящена фотографическому наследию Эрнеста Фармера и будет носить название «Уилтширский кровельщик: фотопутешествие по викторианскому Уэссексу.

— Мы покажем, как Фармер продемонстрировал дух жителей Уилтшира и Дорсета, их деревни и природные красоты, которые так сильно отличались от той жизни, которую он вел в Лондоне, — говорит директор Музея Уилтшира Дэвид Доусон. — Очень любопытно, что группа Led Zeppelin использовала этот мотив контраста между городской и сельской жизнью — и 70 лет спустя сделала его главным элементом легендарной обложки альбома.

Led Zeppelin IV вышел в 1971 году и стал самым продаваемым альбомом группы.

Примечательно, что многие поклонники Led Zeppelin в странах бывшего Советского Союза знаменитой картинки с кровельщиком на его обложке не видели.

В популярнейшем пиратском издании, которое в начале 1990-х годов выпустила фирма «АнТроп», вместо Лота Лонга был изображен Коля Васин — несколько похожий на кровельщика бородой «главный битломан СССР».

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