Пошло не по плану: российский ребенок эпично проигнорировал Путина 6 9.11.2023, 10:21

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Глава Кремля оконфузился во время постановочного визита в больницу.

Российский ребенок отказался общаться с Путиным, когда тот зашел в его палату в Центре им. Рогачева в Москве.

Вчера, 8 ноября, глава РФ решил посетить один из крупнейших в Европе центров по лечению детей с тяжелыми формами болезни.

Однако в Центре им. Рогачева все пошло не по плану как Путина, так и пропагандистов, сообщает dialog.ua.

Главный врач больницы вместе с пропагандистскими телеканала водили Путина по палатам, где он общался с больными детьми.

Однако в одной из палат его ждал «будущий оппозиционер». Как только ребенок увидел Путина, так сразу же спрятался под одеяло. Обычно дети так делают, когда кого-то или что-то бояться. Более того, мальчик полностью отказался идти на контакт с главой Кремля. Мама пыталась разговорить ребенка, однако мальчик стоял на своем.

Путин попытался оживить беседу и завел разговор об играх на мобильном телефоне. За ребенка отвечала его мать, чтобы не дать окончательно Путину оконфузиться в прямом эфире.

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