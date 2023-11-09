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США резко осадили Россию в ООН

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  • 9.11.2023, 10:27
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США резко осадили Россию в ООН

Американский посол употребил сильные выражения на заседании Совбеза.

Попытки России силой изменить международно признанные границы в своих попытках вернуться к имперскому прошлому представляют угрозу не только для Украины, но и для других государств. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН посол Роберт Вуд во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

«Наглые попытки России перекроить границы силой в ее тщетных попытках вернуться к своему имперскому прошлому ставят под угрозу суверенитет и территориальную целостность каждой страны», – подчеркнул Вуд.

Он напомнил, что РФ является ответственной за кровавую полномасштабную войну, развязанную против Украины, и за гибель людей.

Также он подчеркнул, что Россия намеренно целенаправленно обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины в холодное время года, чтобы мирные украинцы были лишены доступа к свету и теплу.

Роберт Вуд также напомнил, что представители верхушки власти в стране-агрессоре России неоднократно угрожали, что могут использовать ядерное оружие. Заместитель постоянного представителя США при ООН подчеркнул, что заявления РФ о возможности применить ядерное оружие показывают «угрозу, которую Россия представляет для международного мира и безопасности».

«Мы снова призываем РФ прекратить агрессивную войну и нарушение Устава ООН и немедленно вывести свои войска», – завершил речь Вуд.

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