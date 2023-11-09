закрыть
9 ноября 2023, четверг, 11:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Польше перехватили 1,2 млн пачек белорусских сигарет, замаскированных под стеклопакеты и консервные банки

5
  • 9.11.2023, 10:30
  • 2,064
В Польше перехватили 1,2 млн пачек белорусских сигарет, замаскированных под стеклопакеты и консервные банки

Контрабанду обнаружили в Подлясском воеводстве.

Пограничная охрана Польши сообщила о перехвате партии контрабандных сигарет.

Всего 1,2 млн пачек с белорусскими акцизными марками были обнаружены в грузовиках, которые перевозили элементы оконных конструкций и банки с консервами.

На фотографиях, опубликованных пограничниками, можно увидеть сигареты «Минск». Груз был перехвачен в Подлясском воеводстве.

Стоимость партии оценивается в 18 млн злотых.

Задержаны два гражданина Польши в возрасте 30 и 33 лет. Они арестованы на три месяца.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко