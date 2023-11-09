В Польше перехватили 1,2 млн пачек белорусских сигарет, замаскированных под стеклопакеты и консервные банки 5 9.11.2023, 10:30

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Контрабанду обнаружили в Подлясском воеводстве.

Пограничная охрана Польши сообщила о перехвате партии контрабандных сигарет.

Всего 1,2 млн пачек с белорусскими акцизными марками были обнаружены в грузовиках, которые перевозили элементы оконных конструкций и банки с консервами.

На фотографиях, опубликованных пограничниками, можно увидеть сигареты «Минск». Груз был перехвачен в Подлясском воеводстве.

Стоимость партии оценивается в 18 млн злотых.

Задержаны два гражданина Польши в возрасте 30 и 33 лет. Они арестованы на три месяца.