В Польше перехватили 1,2 млн пачек белорусских сигарет, замаскированных под стеклопакеты и консервные банки

В Польше перехватили 1,2 млн пачек белорусских сигарет, замаскированных под стеклопакеты и консервные банки5
- 9.11.2023, 10:30
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Контрабанду обнаружили в Подлясском воеводстве.
Пограничная охрана Польши сообщила о перехвате партии контрабандных сигарет.
Всего 1,2 млн пачек с белорусскими акцизными марками были обнаружены в грузовиках, которые перевозили элементы оконных конструкций и банки с консервами.
На фотографиях, опубликованных пограничниками, можно увидеть сигареты «Минск». Груз был перехвачен в Подлясском воеводстве.
Стоимость партии оценивается в 18 млн злотых.
Задержаны два гражданина Польши в возрасте 30 и 33 лет. Они арестованы на три месяца.