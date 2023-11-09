ВСУ разбили россиян возле Степового на подступах к Авдеевке 9.11.2023, 10:35

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Пехота врага пошла в бой без поддержки бронетехники и понесла огромные потери.

Российская армия продолжает наступательные бои на Авдеевском направлении. В Генштабе Украины сообщили, что накануне украинская армия отразила атаки врага в районе Керамика, Степового, Первомайского, Тоненького и Авдеевки.

Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) озвучили ситуацию на фронте за прошедшие сутки.

Российские военкоры заявляют о продвижении на юге Авдеевки со стороны ВС РФ на 400 метров. Однако аналитики из ISW не нашли визуального тому подтверждения.

Z-каналы пишут, что якобы армия РФ продвинулась в районе железной дороги возле Степового. Однако украинские СМИ сообщают, что враг понес большие потери, пытаясь продвинуться в этом районе.

Спикер Таврийской группы войск Украины Штупун заявил, что 7 ноября враг понес потери в живой силе в количестве 585 человек. Пехота врага снова пошла в бой без поддержки бронетехники.

Представитель ВСУ Антон Коцукон заявил, что армия Путина на Авдеевском направлении насчитывает до 40 тысяч человек резерва. При этом пока неясно, сколько уже из них было введено в бой. Со слов Коцукона, в последние недели враг наступает уже небольшими группами от 10 до 20 человек. При этом используют большое количество дронов, чтобы найти артиллерию ВСУ.

Глава Авдеевской ГВА Барабаш заявил, что противник готовится к третьей волне атаки на город, но пока ему мешает погодные условия.

Российские блогеры заявили, что ВСУ добились незначительного успеха в районе Водяного, когда контратаковали позиции ВС РФ.

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