Минчанин пил пиво и поджигал мусорки в Сухарево 1 9.11.2023, 10:41

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Огненные феерии происходили на улице Лобанка.

В Минске 19-летний парень поджигал мусорные контейнеры после того, как выпивал пива. До его задержания успели сгореть семь мусорок, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Фрунзенского района Минска. Как минимум один поджог минчанин снял на видео. Огненные феерии происходили на улице Лобанка.

Однажды парень пришел с работы и выпил пива, а после вышел на улицу покурить. Там заметил пластиковый мусорный контейнер и поджег его. Когда тот загорелся, снял видео, которое после отправил приятелю. Для тушения пожара приезжали спасатели. Тогда поджигателя не нашли.

И парень осмелел. Всего он поджег еще шесть контейнеров. Как рассказали в прокуратуре, свои действия он объяснил тем, что якобы «испытывал адреналин», глядя на пламя.

Задержали поджигателя после седьмой мусорки, возбудили уголовное дело о хулиганстве. Уже прошел суд. Там парень частично признал вину и в содеянном раскаялся. Причиненный коммунальному предприятию ущерб составил более 3000 рублей. Ранее минчанин не был судим, официально нигде не работает.

«Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 339 УК (Хулиганство) и ч. 2 ст. 218 УК (Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества), и назначил окончательное наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на три года», — сообщила помощник прокурора Фрунзенского района Ульяна Тишкевич.

Напомним, к 2023 году в Минске планировали построить мусоросжигательный завод. Но передумали — будут сортировать отходы.

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