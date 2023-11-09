«Гиркин не просто так это говорил» 9.11.2023, 10:45

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Полковник ВСУ раскрыл главную интригу в противоречиях между Путиным и армией РФ.

Игорь Гиркин-Стрелков, находящийся в тюрьме, написал письмо о ситуации на фронте, в котором подчеркнул, что возможности российской армии к весне будут ослабляться, а ВСУ, наоборот, усилятся благодаря поставкам передового западного оружия.

Очередные заявления Стрелкова прокомментировал полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью для «Фабрики новостей».

«Гиркин предлагает включить механизм мобилизации, который тут же убьет рейтинг Путина. А Путин, естественно, включил механизм ФСБшных ИПСО для того, чтобы попытаться надавить на украинское общество и оно стало готовым к остановке боевых действий и замораживанию на линии фронта. России нужны эти полгода передышки для перезарядки», – пояснил военный эксперт.

Вообще, если боевые действия останутся в таком же формате, как сейчас, то есть когда наступление ВСУ идет по трем направлениям (в районе Бахмута, в районе Работино и на левом берегу Днепра), то до весны российская армия придет в упадок.

«Это четко показывает Гиркин. Он не просто так это говорит», – добавил полковник.

Затем Свитан заявил, что Путин уже упустил подходящее время для мобилизации и, соответственно, пополнения армии достаточным количеством сил и средств к весне, а это значит у нас есть хорошие возможности для выполнения задач по ликвидации российской армии и освобождению нашей территории.

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