«Официантка прямо сказала, что на чай нужно оставить 10%» 7 9.11.2023, 10:53

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Кому, в каких случаях и сколько белорусы оставляют на чай.

В разных странах отношение к чаевым отличается. MOST спросил у белорусов, живущих в Польше, кому, в каких случаях и сколько они оставляют на чай. Имена героев изменены в целях безопасности.

Чаевые по-польски — napiwek. Из названия следует, что в Польше благодарность за обслуживание оставляют не на чай, как мы привыкли говорить, а на пиво. Как правило, размер «напивка» здесь — 10% от суммы заказа.

Оставлять чаевые лучше наличными, но если такой возможности нет — сделать это можно вместе с безналичной оплатой. Если речь о таксисте или о курьере, в большинстве случаев размер чаевых можно указать в приложении в момент оформления заказа. А если вы хотите оставить чаевые в ресторане или кафе, достаточно сказать официанту: «Poproszę doliczyć (do rachunku) napiwek» («Добавьте, пожалуйста, к счёту чаевые») и уточнить нужную сумму.

«Официантка прямо сказала, что на чай нужно оставить 10%»

— Оставлять на чай — привычка из Гродно. Я сам как-то подрабатывал в такси и знаю, что бонус в виде чаевых весьма приятен. Сейчас на такси езжу редко — один-два раза в месяц, — поэтому не жалко переплатить даже пять злотых, — рассказывает Валерий. — На чай оставляю в любом случае — и таксистам, и официантам, и курьерам. Исключение — когда в кофейне делаю быстрый минимальный заказ на вынос и плачу картой.

Кстати, совсем недавно в Кракове у меня был один случай: я заказал кофе и пирожное в кафе, а когда подошёл момент рассчитаться — официантка прямо сказала, что на чай нужно оставить 10% чека. Такая прямолинейность мне не очень понравилась, но я покорно согласился и оставил ей эти чаевые.

«К правилу десяти процентов не привязываюсь»

— Оставляю чаевые всем и всегда, потому что мне кажется, что работа в сфере обслуживания — сложная работа. Не знаю, как устроена система зарплат в Польше, но когда я подрабатывал в Беларуси, будучи ещё студентом, было так: невысокий оклад, а основная часть дохода — как раз чаевые, — вспоминает Игорь. — К правилу десяти процентов не привязываюсь: если есть наличными меньше 10% — даю меньше, если обслуживание очень понравилось и у меня с собой достаточно наличных — даю больше.

Был случай, когда мы ехали в такси с дочерью и она захотела пить. Так вышло, что сок пролился немного на сидение. Таксист, заметив это, сказал: «Ничего страшного», а я по окончании поездки оставил ему на чай 20 злотых, при стоимости поездки в 13 злотых.

«Если официанты косячили, чаевые не оставляла»

— Считаю, что чаевые — это элемент уважения и благодарности. Несмотря на то, что это их (работников сферы обслуживания. — Прим.) работа, на чай оставляю всегда. Бывали исключения. Официанты косячили или забывали про меня. Тогда чаевые не оставляла, — признаётся Ольга. — Вообще стараюсь оставлять примерно 10%. Если ужинаю на 50-70 злотых — оставляю 5-10 злотых. Таксистам иногда даю три злотых чаевых в приложении — там есть такая опция. Но это только если мне действительно понравилась поездка: водитель ехал по правилам, в машине не пахло сигаретами и общее впечатление осталось хорошим.

«Иногда могу кинуть несколько монеток»

— Для меня чаевые — очень деликатная тема. В ресторанах, кафе оставляю 5–10% чека, если делаю большой заказ: захожу на обед или ужин, — говорит Виктория. — Если делаю быстрый заказ на вынос в виде кофе и сэндвича — не оставляю ничего, но иногда могу кинуть несколько монеток или положить небольшую купюру в баночки с надписями «на мечту» или «на путешествие».

А вот как правильно благодарить таксистов и курьеров, я не до конца понимаю. Как правило, у курьера не забираю сдачу, могу спокойно оставить 5-7 злотых. Но если сдача составляет в районе 50 грошей или злотого — сверх не даю. А таксистам не давала чаевых ни разу: всегда рассчитываюсь картой, наличных у меня обычно с собой нет. А оставлять в приложении один-два злотых как-то стыдно, хотя столько чаще всего составляют 10%.

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