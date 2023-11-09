Панин объяснил, почему в 2014 году кричал: «Крым наш!» 7 9.11.2023, 10:49

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Российский актер утверждает, что делал это не в угоду Кремлю.

Российский актер Алексей Панин, объявленный в розыск в России из-за проукраинской позиции, рассказал, почему в 2014 году бегал по Керченскому мосту с флагом РФ и кричал: «Крым наш». По словам актера, он искренне верил в желание крымчан «присоединиться к России», ведь «пил водку» с такими коллаборационистами.

В 2014 году артист встречался с девушкой из Ялты, а ее семья якобы стыдилась украинского гражданства. Об этом Панин рассказал в интервью на YouTube.

В тот роковой для актера день, он ехал в Крым на гастроли, а затем отправился в Одессу. Проезжая мост, Панин решил в шутку пробежаться с триколором, чтобы поддержать крымчан.

Он подчеркнул, что выражал поддержку не президенту РФ Владимиру Путину, а именно крымчанам-коллаборационистам.

«Мне это вспоминают иногда. Объясняю. Моя первая любовь, моя первая девушка была из Ялты. Я в Крыму вырос. Те крымчане, с которыми я общался в то время, пил водку и жарил шашлыки, они хотели быть в России. Сестра моей девушки носила свой украинский паспорт в российской обложке», – сказал актер.

Россиянин оправдался, что не пытался угодить Кремлю таким образом. Он якобы искренне не понимал, какое политическое высказывание стоит за подобными криками.

«Я не интересовался политикой, не понимал, что происходит. Я опирался на те эмоции, которые остались у меня с тех пор, когда я в Крыму был... Я, такой наивный, с тем флагом... Я не Путина поддерживал, а тех людей, с которыми пил водку», – добавил Панин.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Панин призвал россиян не молчать, а выходить на протесты. Впоследствии актер записал гневное обращение к россиянам в День театра. Панин вспомнил, как оккупанты сбросили бомбу на театр в Мариуполе, и пожелал коллегам-путинистам ночных кошмаров с убитыми украинцами.

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