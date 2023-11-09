Где прячется внеземная жизнь на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна: ученые нашли ответ 9.11.2023, 11:03

Исследователи изучили геологические особенности крупнейших спутников двух планет.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Icarus, изучили сдвиговые разломы на спутнике Юпитера Ганимеде и спутнике Сатурна Титане. Подобные трещины возникают, когда стены разломов проходят мимо друг друга по горизонтали, либо влево, либо вправо. Это что-то вроде гигантской трещины на поверхности. Ученые считают, что эти геологические особенности могут быть идеальным местом для возникновения жизни, пишет Space (перевод - «Фокус»).

По словам ученых, такие разломы возникают на Ганимеде и Титане, когда спутники вращаются вокруг своих планет. Огромная гравитация газовых гигантов сжимает спутники, что приводит к деформации поверхности. По словам авторов исследования, сдвиговые разломы могут способствовать обмену поверхностных и подземных веществ, что создает идеальную среду для возникновения жизни.

На Титане, спутнике Сатурна, температура на поверхности составляет минус 179 градусов по Цельсию. Из-за того, что здесь невероятно холодно, вода фактически играет роль камня. Она может деформироваться и, в конечном итоге, образовывать разломы.

Ученые предполагают, что в десятках километров под ледяной поверхностью Титана находится океан из жидкой воды. Кроме того, это единственный спутник в Солнечной системе, который имеет похожую на земную плотную атмосферу. Это значит, что здесь может происходить такой же гидрологический цикл с метановыми облаками, дождем и жидким метаном, который наполняет озера и моря на поверхности. Считается, что на Титане может существовать жизнь в том виде, в котором мы ее знаем.

В 2034 году на Титан прибудет летательный аппарат NASA под названием Dragonfly, который будет искать химические строительные блоки, необходимые для жизни. Он отравится на Титан в 2027 году, как уже писал Фокус.

Летательный аппарат должен приземлиться в районе кратера Селк и авторы исследования считают, что здесь существуют сдвиговые разломы, которые могут быть идеальным местом для развития внеземной жизни.

Также ученые изучили геологические особенности спутника Юпитера Ганимеда, где также существуют сдвиговые разломы. Ученые выяснили, что они были могли быть созданы не только влиянием гравитации планеты, но и в результате других процессов.

По словам ученых, подобные исследования очень важны для подготовки будущих миссий на Титан и Ганимед.

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