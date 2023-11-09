Умер замглавы «Роскосмоса» 9.11.2023, 11:06

5,804

Максим Овчинников

Ему было 40 лет.

После тяжелой болезни умер замглавы госкорпорации «Роскосмос» по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников, сообщил бывший руководитель предприятия Дмитрий Рогозин. Овчинникову было 40 лет, пишет РБК.

Отметим, после начала войны в России умер целый ряд топ-менеджеров. 24 октября, как писал сайт Charter97.org, скончался глава совета директоров ЛУКОЙЛа Владимир Некрасов.

За год до этого прежний глава совета директоров компании ЛУКОЙЛ Равиль Маганов загадочно погиб, выпав из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».