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Умер замглавы «Роскосмоса»

  • 9.11.2023, 11:06
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Умер замглавы «Роскосмоса»
Максим Овчинников

Ему было 40 лет.

После тяжелой болезни умер замглавы госкорпорации «Роскосмос» по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников, сообщил бывший руководитель предприятия Дмитрий Рогозин. Овчинникову было 40 лет, пишет РБК.

Отметим, после начала войны в России умер целый ряд топ-менеджеров. 24 октября, как писал сайт Charter97.org, скончался глава совета директоров ЛУКОЙЛа Владимир Некрасов.

За год до этого прежний глава совета директоров компании ЛУКОЙЛ Равиль Маганов загадочно погиб, выпав из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве.

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