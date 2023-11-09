«На станции «Минск-Сортировочный» загорелся вагон с белорусскими военными» 2 9.11.2023, 11:08

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Минздрав раскрыл подробности.

На тактико-специальных учениях Минздрава Беларуси отрабатывается оказание помощи военнослужащим, пострадавшим в результате инцидента на железной дороге.

Пресс-служба ведомства опубликовала фотографии учения, которое проходит на станции «Минск-Сортировочный».

«По легенде, на ж/д путях загорелся вагон, в котором ехали военные. Их роли играют курсанты БГМУ. На учениях задействованы специалисты Беларусской железной дороги, МЧС, МВД, скорой медицинской помощи и больницы скорой медицинской помощи», – сообщили в Минздраве.

Напомним, ранее ведомство анонсировало учения. Они проходят с 10 до 12 часов. В этот период в районе улиц Казинца и Кижеватова возможны заторы.

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