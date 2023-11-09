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По заветам Летова

  • Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
  • 9.11.2023, 11:14
  • 2,110
По заветам Летова

Чудеса демилитаризации в России, или «вам и не снилось».

Поразительные новости приходится иной раз читать на новостных лентах. Военные поставки – сфера неоправданно закрытая. Причем, в случае нашей страны – России, как мы считаем, основная цель «секретности» состоит в том, чтобы скрывать провалы властей, техническую отсталость и, мягко выражаясь, нерациональное расходование средств.

Но вот иной раз просачиваются сведения, дающие пищу для размышлений. Как известно, власти России сообщают об успехах в производстве вооружений, представляя дело так, что «все идет по плану». С нашей точки зрения, это так только в смысле песни Егора Летова.

Источники газеты The Wall Street сообщают, что неназванные российские ведомства стараются договориться с такими странами, как Пакистан, Египет, Беларусь и Бразилия о выкупе проданных им оружейных систем: «Так, в апреле российская делегация побывала в Египте и просила президента Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси отдать более сотни двигателей для вертолетов Ми-8 и Ми-17, которые ранее были проданы Египту. В этом году Россия также пыталась выкупить двигатели для ударных и транспортных вертолетов у Пакистана, Бразилии и Беларуси».

Интересно услышать официальное мнение от МИД, Минобороны или же правительства. Только не в смысле «вы все врете», а честный ответ. Ведь если нечто подобное имеет место, то дела идут не по плану, «совсем не по плану».

Эта история, между прочим, заставляет добиваться положения, при котором в России все военные поставки за границу и любые переговоры в этой области должны быть открыты законом для общественного внимания. Для тех же, кто их скрывает следует установить ответственность.

Потому что, получается, что в мире все, кому надо, о военных поставках России и так знают. Выходит, это не секрет, и они скрываются только от российской общественности? Причем, правительством, которое получает зарплату из налогов россиян.

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