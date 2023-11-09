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Данилов: Путин болен на голову

  • 9.11.2023, 11:18
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Данилов: Путин болен на голову
Алексей Данилов

Секретарь СНБО назвал главу РФ «мразью».

Союзникам Украины не стоит учитывать возможную реакцию диктатора РФ Владимира Путина при принятии решений по военной помощи. Об этом заявил в эфире национального телемарафона «Единые новости» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Как рассказал Данилов, среди партнеров Украины до сих пор есть люди, сомневающиеся, надо ли давать оружие ВСУ из-за того, что это может «разозлить Путина».

«Эту мразь ничем уже разозлить не можете, она больна на голову. Имейте это в виду», — обратился Данилов к партнерам Украины.

Он отметил, что эти люди сами сейчас признают, что в прошлом отказывались предоставлять Украине необходимое оружие, потому что опасались возможной реакции Путина.

В то же время Данилов признал, что судьба противостояния с Россией во многом зависит именно от международной помощи, в частности это касается сроков окончания войны.

«Я очень бы хотел, чтобы она закончилась в 2024 году. Мы для этого будем делать все необходимое. Но надо быть искренними и сказать, что не все от нас зависит. Очень многое зависит от партнеров», — подчеркнул он.

Секретарь СНБО отметил, что вооружение ВСУ значительно улучшилось в сравнении с началом полномасштабного вторжения.

«Сегодня это совсем другая война, это уже война технологий, дронов. Кто будет более ловким, более умным, у кого больше воли, тот победит в этой войне. То, что касается воли, ловкости, нашего ума, то здесь россиянам нечего делать и они обязательно проиграют. Нам надо набраться терпения», — подытожил Данилов.

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