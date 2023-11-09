Данилов: Путин болен на голову 9.11.2023, 11:18

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Алексей Данилов

Секретарь СНБО назвал главу РФ «мразью».

Союзникам Украины не стоит учитывать возможную реакцию диктатора РФ Владимира Путина при принятии решений по военной помощи. Об этом заявил в эфире национального телемарафона «Единые новости» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Как рассказал Данилов, среди партнеров Украины до сих пор есть люди, сомневающиеся, надо ли давать оружие ВСУ из-за того, что это может «разозлить Путина».

«Эту мразь ничем уже разозлить не можете, она больна на голову. Имейте это в виду», — обратился Данилов к партнерам Украины.

Он отметил, что эти люди сами сейчас признают, что в прошлом отказывались предоставлять Украине необходимое оружие, потому что опасались возможной реакции Путина.

В то же время Данилов признал, что судьба противостояния с Россией во многом зависит именно от международной помощи, в частности это касается сроков окончания войны.

«Я очень бы хотел, чтобы она закончилась в 2024 году. Мы для этого будем делать все необходимое. Но надо быть искренними и сказать, что не все от нас зависит. Очень многое зависит от партнеров», — подчеркнул он.

Секретарь СНБО отметил, что вооружение ВСУ значительно улучшилось в сравнении с началом полномасштабного вторжения.

«Сегодня это совсем другая война, это уже война технологий, дронов. Кто будет более ловким, более умным, у кого больше воли, тот победит в этой войне. То, что касается воли, ловкости, нашего ума, то здесь россиянам нечего делать и они обязательно проиграют. Нам надо набраться терпения», — подытожил Данилов.

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