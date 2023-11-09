Россия может остаться без коньяка 9.11.2023, 11:28

Все из-за конфликта с Арменией.

В России возник дефицит сырья для производства коньяка после сокращения его поставок со стороны Армении.

«Есть дефицит, причем серьезный. <…> До сих пор основным поставщиком коньячного дистиллята была Армения, но сейчас поставки сырья из республики в Россию сократились», — сказал «Известиям» гендиректор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

Ситуация с сырьем для производства коньяка могла ухудшиться из-за осложнения отношений между Россией и Арменией, отметил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Чтобы избежать нехватки коньячного дистиллята, Союзконьяк предложил властям упростить его ввоз из Грузии. По данным «Известий», письмо с соответствующей инициативой Росалкогольтабакконтроль направило в Минфин.

На текущий момент дистиллят из Грузии проходит более жесткий контроль, чем продукция из других стран. Федеральная таможенная служба (ФТС) оформляет каждую поставку только после проведения лабораторных исследований. При этом поставлять в Россию сырье для производства коньяка могут исключительно производители, которые ранее уже прошли проверку Роспотребнадзора.

В Союзконьяке отметили, что жесткий контроль за поставками привел к тому, что грузинское сырье стало попадать в Россию под видом продукции из Армении и Казахстана, которые являются основными поставщиками коньячного дистиллята.

В Росалкогольтабакконтроле предложили ввести в отношении грузинских поставок такой же режим проверки, какой распространяется на продукцию из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В ведомстве подчеркнули, что доставка коньячного дистиллята напрямую от производителя из Грузии будет «экономически выгоднее для получателя».

При этом упрощение поставок из Грузии может и не решить проблему дефицита сырья, считает Черниговский. Зависимость России от импортного дистиллята для коньяка в любом случае сохранится, отмечает глава ЦИФРРАА Вадим Дробиз.

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