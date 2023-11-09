Может ли белоруска в брачном договоре запретить мужу посещать казино? 9.11.2023, 11:32

Нотариус ответила.

Белоруска поинтересовалась, можно ли в брачном договоре прописать запрет мужу на посещение игорных заведений. На вопрос ответила консультант нотариальной конторы Наталья Якушенко.

Женщина уточнила, что ограничительные меры в документ она хотела бы включить из-за того, что ее супруг в прошлом «был игроманом» и ей необходимо «подстраховаться, чтобы точно не отвечать по его долгам».

— В брачном договоре супруги могут определить, что каждый из них отвечает за свои долговые обязательства самостоятельно. Однако запретить супругу посещать игорные заведения в таком договоре нельзя, — ответила Наталья Якушенко.

Нотариус напомнила, что ограничить себя в праве посещения таких учреждений «может либо сам гражданин, путем подачи соответствующего заявления организатору азартных игр, либо в судебном порядке, если он вследствие участия в азартных играх ставит себя и свою семью в трудное материальное положение».

— Путем составления брачного договора нельзя ограничить гражданина в правах, либо лишить его прав, — подчеркнула нотариус.

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