закрыть
9 ноября 2023, четверг, 11:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Может ли белоруска в брачном договоре запретить мужу посещать казино?

  • 9.11.2023, 11:32
Может ли белоруска в брачном договоре запретить мужу посещать казино?

Нотариус ответила.

Белоруска поинтересовалась, можно ли в брачном договоре прописать запрет мужу на посещение игорных заведений. На вопрос ответила консультант нотариальной конторы Наталья Якушенко.

Женщина уточнила, что ограничительные меры в документ она хотела бы включить из-за того, что ее супруг в прошлом «был игроманом» и ей необходимо «подстраховаться, чтобы точно не отвечать по его долгам».

— В брачном договоре супруги могут определить, что каждый из них отвечает за свои долговые обязательства самостоятельно. Однако запретить супругу посещать игорные заведения в таком договоре нельзя, — ответила Наталья Якушенко.

Нотариус напомнила, что ограничить себя в праве посещения таких учреждений «может либо сам гражданин, путем подачи соответствующего заявления организатору азартных игр, либо в судебном порядке, если он вследствие участия в азартных играх ставит себя и свою семью в трудное материальное положение».

— Путем составления брачного договора нельзя ограничить гражданина в правах, либо лишить его прав, — подчеркнула нотариус.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко