Диетолог рассказала, почему неправильно делить еду на «хорошую» и «плохую» 9.11.2023, 11:42

Все продукты обладают полезным качеством.

Диетолог Шайла Кадоган рассказала, что разделение еды на «хорошую» и «плохую» не поможет похудеть. Кроме того, такой подход к составлению рациона питания может спровоцировать развитие расстройств пищевого поведения. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист объяснила, что все продукты обладают полезным качеством — они обеспечивают организм энергией. Тем не менее, некоторые люди предпочитают употреблять только «хорошую» еду — овощи, фрукты, крупы, мясо птицы. Сладкое и мучное характеризуется ими как «плохая» пища.

Такой способ организации рациона может привести к перееданиям. По словам диетолога, человек, стремящийся употреблять только здоровую пищу, рано или поздно съест что-нибудь «плохое» из-за давящих на него ограничений. Когда определенные продукты полностью исключены из рациона — они становятся более желанными.

Вслед за срывом обычно следует сильное чувство вины и выбор еще более строгой диеты. Кадоган предупредила, что такие действия могут быть причиной развития расстройств пищевого поведения, таких как анорексия, булимия и компульсивное переедание. Кроме того, из-за постоянных срывов на «запрещенные» продукты похудеть будет труднее.

Чтобы оставаться стройным, рекомендуется сократить употребление сладкой, жирной и углеводной пищи, но полностью отказываться от нее не следует. Таким образом человек, который стремится сбросить вес, сможет сохранить свое психическое здоровье.

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