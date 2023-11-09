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Из белорусских аптек исчезли лекарства, необходимые онкобольным

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  • 9.11.2023, 11:59
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Из белорусских аптек исчезли лекарства, необходимые онкобольным

С конца октября важный препарат не могут достать в Минске.

Из белорусских аптек пропадал «Тамоксифен-Эбеве» — это препарат, который назначают при раке молочной железы. С конца октября его не могли достать в Минске. Только вчера вечером он наконец снова появился.

Одна из читательниц «Нашай Нівы» сообщила, что на прошлой неделе не смогла получить «Тамоксифен-Эбеве» в аптеке по бесплатному рецепту (данный препарат пациентки обычно получают бесплатно). Ей посоветовали поискать препарат в других аптеках страны — и если удастся найти, то обменять бесплатный рецепт на платный и купить препарат за свой счет.

«Я была готова на это, потому что мой запас «Тамоксифена-Эбеве» должен был закончиться в течение недели. С помощью сервиса tabletka.by я нашла лекарство в нескольких аптеках в Гомеле. Но когда стала звонить туда, то услышала, что ехать особого смысла нет, так как они могут отложить таблетки максимум на два часа, а очевидно, что я не успею из столицы так быстро приехать. Посоветовали обратиться в «Белфармацию».

Женщина позвонила туда и услышала предложение пойти в ближайшую к дому аптеку и там записаться в список тех, кто ждет появления «Тамоксифена». Ответить, когда же препарат снова попадет в аптеки, женщине не смогли.

Пользователи онлайн-сервиса tabletka.by также спрашивали в комментариях, почему эти лекарства отсутствуют в продаже. В последнем ответе указывалось, что проблема в разрыве в поставках.

Это не первый раз, когда у белорусок есть проблемы с доступом к «Тамоксифену». В апреле 2021 года СМИ писали о том, что ряд препаратов, используемых при лечении онкологии, невозможно найти в белорусских аптеках, а некоторых наименований осталось очень мало («Тамоксифен» продавался только в 12 аптеках по стране, в основном в небольших городах). Минздрав тогда не дал комментарий по ситуации. Надо отметить, что буквально за две недели до этого тогдашний замминистра здравоохранения Дмитрий Чередниченко назвал слухи о нехватке лекарств для лечения онкологии неточными. Чередниченко говорил, что в стране есть трехмесячный запас онкологических лекарств.

Еще одна читательница «Нашай Нівы», принимающая «Тамоксифен» с 2020 года, отмечает: она несколько раз сталкивалась с тем, что не может получить лекарство по бесплатному рецепту, но в этих случаях всегда была возможность приобрести препарат за собственные деньги. Она говорит, что после начала полномасштабной войны в Украине вопросы с лекарствами от онкологии стали возникать чаще. Женщина считает, что это может быть связано с тем, что раньше в Беларусь поставляли много «Тамоксифена» украинского производства (им раньше обеспечивали пациенток на бюджетной основе).

«С тем, что «Тамоксифен» нельзя найти вообще нигде в стране, я столкнулась впервые».

«У женщин, принимающих» Тамоксифен-Эбеве», вероятность рецидива онкологии снижается на 50%, — пояснил «Нашай Ніве» один из врачей-онкологов. — А вероятность умереть от рака молочной железы в течение следующих 15 лет после начала приема препарата снижается на 30%».

Он подтвердил, что в Беларуси бывают проблемы с наличием этих лекарств. На вопрос, можно ли делать перерыв в приеме препарата, он ответил, что такое решение может принимать только лечащий доктор, оценивая состояние пациентки.

В среду вечером «Тамоксифен-Эбеве» австрийского производства наконец появился в 58 аптеках Беларуси.

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