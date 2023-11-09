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Отца писателя Саши Филипенко забрали силовики с автоматами

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  • 9.11.2023, 12:04
  • 7,646
Отца писателя Саши Филипенко забрали силовики с автоматами
Саша Филипенко

В доме его родителей проходит обыск.

Отца белорусского писателя Саши Филипенко забрали силовики с автоматами.

«У меня дома обыск. Семь человек с автоматами. Отца забрали. Матери сказали: «Скажите спасибо сыну». Очевидно, что давят на меня и хотят, чтобы я перестал высказываться в европейской прессе», — сообщил писатель в «Фейсбуке».

Саша Филипенко — белорусский писатель, журналист и телеведущий, сценарист. Автор романов «Красный крест», «Травля», «Бывший сын», «Замыслы», «Возвращение в Острог», «Кремулятор».

Романы Саши Филипенко переведены на французский, немецкий, чешский, венгерский, польский, итальянский, английский, хорватский, голландский, испанский, японский, шведский, словацкий, тайский языки.

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