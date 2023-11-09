Отца писателя Саши Филипенко забрали силовики с автоматами

Отца писателя Саши Филипенко забрали силовики с автоматами6
- 9.11.2023, 12:04
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В доме его родителей проходит обыск.
Отца белорусского писателя Саши Филипенко забрали силовики с автоматами.
«У меня дома обыск. Семь человек с автоматами. Отца забрали. Матери сказали: «Скажите спасибо сыну». Очевидно, что давят на меня и хотят, чтобы я перестал высказываться в европейской прессе», — сообщил писатель в «Фейсбуке».
Саша Филипенко — белорусский писатель, журналист и телеведущий, сценарист. Автор романов «Красный крест», «Травля», «Бывший сын», «Замыслы», «Возвращение в Острог», «Кремулятор».
Романы Саши Филипенко переведены на французский, немецкий, чешский, венгерский, польский, итальянский, английский, хорватский, голландский, испанский, японский, шведский, словацкий, тайский языки.