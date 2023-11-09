Погром Игорь Яковенко

9.11.2023, 12:10

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Игорь Яковенко

В мире запущены глобальные процессы.

Террористическая атака ХАМАС на Израиль и попытка Израиля защитить себя запустили глобальные процессы в мире. Тектонические плиты сдвинулись, из ада вырвался новый Гитлер, на сей раз коллективный.

Историческая рифма: в этот день, 30 октября 1961 СССР произвел взрыв самой мощной бомбы в мировой истории: 58-мегатонная водородная бомба («Царь-бомба») была взорвана на полигоне на острове Новая Земля посредством сброса с самолета Ту-95В на ядерном полигоне «Сухой Нос». Воспоминания об этом событии, притягательный образ «Царь-бомбы» греют души вурдалаков во власти, порождают грезы Симоньян, Ковальчука и им подобных о том, как бы повторить, а может и превзойти тот взрыв и напугать Запад. Ни повторить, ни напугать не получается, империя сдулась и порядком обветшала...

Ко дню сегодняшнему.

В мире прямо сейчас происходит попытка устроить всепланетный еврейский погром. Он начался 7 октября нападением ХАМАС на Израиль. Затем погром переместился в здание ООН, где ГА не смогла принять резолюцию Канады об осуждении террористической атаки ХАМАС на Израиль – документ не получил 2/3 голосов. Вот страны, которые проголосовали против резолюции об осуждении массовой резни, которую устроил ХАМАС 7 октября 2023 года:

Алжир, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Центрально-Африканская Республика, Боливия, Чад, Конго, Коморы, Китай, Египет, Гамбия, Гвинея, Гайана, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Киргизия, Ливия, Ливан, Малайзия, Мальдивы, Мали, Мавритания, Казахстан, Иордания, Марокко, Намибия, Никарагуа, Нигер, Оман, Пакистан, Катар, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сенегал, Сомали, ЮАР, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Сирия, Тунис, Турция, Уганда, ОАЭ, Танзания, Йемен, Зимбабве.

Это страны-погромщики, среди которых – все мусульманские страны и несколько немусульманских, в том числе Россия, Беларусь, Китай и ЮАР. Вот такой интернационал стран погромщиков, власти которых считают, что можно просто так прийти в страну и убить полторы тысячи людей просто потому что они евреи. И за это организация убийц не заслуживает простого осуждения. Еще раз. Не наказания, а простого осуждения.

А до того, как ГА не поддержала резолюцию Канады об осуждении ХАМАС эта же ГА поддержала резолюцию Иордании, в которой от Израиля требовалось прекратить сопротивляться. Резолюция, в которой ничего не говорится о нападении ХАМАС, а только о том, что вот прямо сейчас, когда Израиль пытается защищаться и ликвидировать ХАМАС, угрожающий его существованию, надо прекратить это делать. Если прочитать текст этой резолюции, то получается, что злобные израильтяне ни с того ни с сего напали на мирных палестинцев, которые никого не трогали и тихо возделывали свои виноградники...

За это проголосовали 120 стран, в том числе помимо стран-погромщиков, то есть тех, кто отказался осуждать ХАМАС за террористическую атаку на Израиль, добавились крупнейшие страны Латинской Америки: Бразилия, Аргентина и Мексика, а также такие Европейские страны как Франция (!), Испания (!) и Армения (!).

Все остальные страны ЕС – среди 45 застенчиво воздержавшихся. То есть, власти ФРГ, Италии, Польши, всех Скандинавских стран, Украины (!) не сказали «нет» лицемерной резолюции, в которой Израилю отказывалось в праве на сопротивление погрому.

Против погромной резолюции выступили всего 14 (четырнадцать) стран. Вот они: Фиджи, Микронезия, Науру, Папуа Новая Гвинея, Тонга, Маршалловы острова, Израиль, США, Австрия, Венгрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Парагвай. То есть если не считать те 6 стран Океании, которые, несмотря на деколонизацию, находятся в сильной зависимости от США, остаются сами США, Израиль, четыре европейские страны и две латиноамериканские. И это все. На всю планету 14 стран против погрома.

А погром тем временем разгорается на улицах многих городов планеты. В Турции по словам Эрдогана прошел полуторамиллионный митинг.

Эрдоган выступая на этом митинге обещал Израилю: «однажды мы ночью внезапно придем к вам». Напомню, это произносит руководитель страны, которая в 1915 году устроила геноцид армян, а слова эти обращены к народу, пережившему Холокост. Речь Эрдогана в целом заслуживает внимания. Вот небольшой фрагмент:

«Эй, Запад! Я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте, этот народ жив, этот народ стойко стоит. Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе, мы будем такими же на Ближнем Востоке...

Еще сто лет назад Палестина для нас была то же самое, что и Адана, Газа была частью наших территорий, которую мы даже не предполагали потерять...А теперь резня в Газе – это целиком и полностью детище Запада...

Израиль, как ты оказался здесь? Как ты сюда попал? Ты оккупант. Ты группировка, а не государство. Запад тебе чем-то обязан. А мы тебе ничем не обязаны. Поэтому мы так спокойно говорим эти вещи. К сожалению, каждая страна на Западе тебе чем-то обязана».

После этих и ряда других заявлений Эрдогана министр иностранных дел Израиля Эли Коэн распорядился отозвать израильских дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений.

В России же погром разгорелся в республиках Северного Кавказа. Вот неполный перечень погромных мероприятий.

В Нальчике неизвестные подожгли строящийся еврейский культурный центр.

Перед домом правительства в Черкесске собрались несколько сотен местных жителей, которые обратились к властям Карачаево-Черкесской республики с требованием «выселить всех евреев с их земли» и «не пускать на территорию региона приезжих из Израиля. Сотни жителей дагестанского Хасавюрта вышли на улицу, откликнувшись на призыв поджечь отель, в котором якобы остановились израильские беженцы». Граждане собрались у отеля «Фламинго» с наступлением темноты. Пытаясь успокоить собравшихся, полицейские согласились запустить нескольких человек внутрь – чтобы те убедились в том, что в гостинице нет евреев. Один из крупнейших дагестанских тг-каналов тем временем призвал проверять каждую гостиницу в регионе на предмет евреев-постояльцев.

Испуганные владельцы гостиницы для успокоения погромщиков вывесили вот такое объявление:

ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ИЗРАИЛЯ (ЕВРЕЯМ) ВХОД СТРОГО ЗАПРЕЩЕН.

НЕ ПРОЖИВАЮТ ЗДЕСЬ

Это не Третий рейх 1940 года. Это 2023-й год в России.

Хасавюрт. Некоторые СМИ пишут, что нашлись люди, которые спрятали евреев, живших в местных отелях. Если так пойдет дальше, в РФ могут появиться Праведники мира...

Самый крупный погром случился в Дагестане, в Махачкале и Каспийске.

Вчера в программе «МЕДИАФРЕНИЯ-21» я показывал некоторые видео этого погрома,...

Обитатели российского ТВ с угрожающей интонацией вопрошали, а кто же все это устроил?

И тут Ксения Собчак все объяснила:

«А кто подливает тут масла в огонь? Все уже знают, что связанный с Ильей Пономаревым (иноагент) телеграм-канал призывал участников к насилию в аэропорту, они же обещают устроить массовые антиеврейские протесты. Пономарев живет в Киеве, очевидно на чьи деньги он развивает эти проекты, с какими спецслужбами сотрудничает. И в это самое время президент Зеленский говорит о том, что «российский антисемитизм носит системный характер». Заявление делается ровно в тот момент как подконтрольные Украине тг-каналы подливают масла в огонь, который разгорелся в Махачкале. Президент страны, в которой есть проспект Шухевича и который никак не осуждал выступление нациста в парламенте Канады, говорит про системный антисемитизм. Мда».

Когда я это прочитал, чуть не лопнул от гордости. Я ведь с этим самым Ильей Пономаревым знаком, пусть не близко, врать не стану, но общались, даже, кажется на «ты» перешли. А ведь если верить Собчак (а как же ей можно не верить!) Илья Пономарев – самый могущественный человек в мире. Кто еще способен, сидя в Киеве, устроить погром в Дагестане?

Если серьезно, слова Собчак – пустяк на фоне происходящего. Я их привел для памяти, чтобы не затерялось. Когда в следующий раз кто-то типа Максима Каца станет доказывать, что Собчак это оппозиция Путину и с ней можно взаимодействовать. Так вот, процитированные мною слова Собчак – 100%-е доказательство того, что она точно такой же боец путинских медийных войск как Соловьев, Симоньян или Скабеева, только служит в другом подразделении, но всегда готова выполнить любой приказ, в том числе и такой нелепый и позорный как этот...

Технология организации погрома в Дагестане и других республиках Северного Кавказа – дело нехитрое. Достаточно дать команду муллам чтобы они в своих мечетях устроили вой по братьям по вере, которых убивают проклятые евреи. А поскольку со времен СССР все священники (или почти все) были на крючке КГБ (сейчас крючок перешел к ФСБ), то там, в этой российской части мусульманского мира с исполнительской дисциплиной все в порядке и команды выполняются без обсуждения...

И только не надо про религиозную солидарность, которую погромщики внезапно испытали к палестинцам. Где была эта солидарность, когда Путин в Сирии бомбил Алеппо и бросал бомбы на головы мирных граждан Сирии, устроив там настоящий геноцид вместе со своим подельником Асадом? Почему эти толпы погромщиков не обыскивали гостиницы в поисках китайцев, когда Китай много лет уничтожает уйгуров – таких же мусульман?

Война, развязанная Путиным против Украины, террористическая атака ХАМАС на Израиль и попытка Израиля защитить себя запустили глобальные процессы в мире. Тектонические плиты сдвинулись из ада вырвался новый Гитлер, на сей раз коллективный. Но коллективный характер этого нового Гитлера, его многоликость не должны скрыть тот факт, что в структуре этого коллективного зла есть ядро, внутренний источник активности, приводящий в движение всю махину. И это путинский фашистский рейх, с уничтожением которого зло в мире, конечно, не исчезнет, но оно сильно сократится в размерах и в активности...

Игорь Яковенко, Telegram

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