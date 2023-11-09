Под Минском по хорошей цене продают стильный дом с камином и газом 3 9.11.2023, 12:19

2,918

Дорога до станции метро «Могилевская» занимает 25 минут.

В базе Realt нашелся интересный вариант дома для тех, кто мечтает о комфортной загородной жизни рядом с Минском. Он полностью готов к проживанию, практически новый, просторный, с отделкой, мебелью и бытовой техникой. Участок большой, с благоустройством и гаражом — это вам не 5 соток в СТ. Отопление на газу, с остальными коммуникациями тоже все в порядке.

Расположен дом в Дукоре, в 30 километрах от МКАД в Пуховичском направлении. К ней ведет скоростная трасса, дорога до метро «Могилевская» занимает 25 минут. Деревня имеет статус агрогородка — здесь есть и школа, и детский сад, и магазины. Из достопримечательностей — усадьба Ошторпов (Дукорский маентак), веревочный городок, средневековое городище, парковый комплекс, озеро.

Сам дом из новых — построен в 2021 году. Он двухэтажный, общая площадь 210,7 м². Это капитальное строение с монолитным фундаментом, утепленными стенами из блоков и крышей из металлочерепицы.

Со стороны заднего двора находится просторная терраса. Справедливости ради отметим, что внешняя отделка до конца не завершена — необходимо зашить ступени террасы.

Внутри — современный светлый интерьер с новой стильной мебелью. Стены покрашены, на полах ламинат и плитка.

На первом этаже расположились гостиная-кухня с выходом на террасу. Кухня оборудована всей необходимой мебелью и бытовой техникой.

В зоне гостиной имеется стильный камин на дровах. Часть стены выкрашена в черный цвет специальной грифельной краской — детям (и не только) понравится на ней рисовать.

На второй этаж ведет черная лестница на металлическом каркасе с деревянными ступенями. Там расположена спальная зона дома.

Отапливается дом газовым котлом, вода центральная, канализация местная (септик). Имеется кондиционер.

Участок 14 соток благоустроен, с мощеными дорожками. Периметр огорожен.

Имеется еще и гараж с пристроенным автонавесом. В конце участка — небольшой прудик.

Стоимость же этого дома — 145 000 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».