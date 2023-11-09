Армия Израиля захватила форпост ХАМАСа в Джабалии после 10 часов ожесточенных боев 9.11.2023, 12:23

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Важное военное укрепление взяли бойцы пехотной бригады «Нахаль».

Бойцы пехотной бригады «Нахаль» армии Израиля успешно завершили операцию по захвату «Форпост 17» – важного военного укрепления, принадлежавшего террористической организации ХАМАС, расположенного в западной части Джабалии на севере сектора Газа.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В процессе захвата военнослужащие вели бои с противниками как на поверхности, так и в подземных туннелях. Солдаты Израиля завершили операцию по захвату форпоста после 10 часов интенсивных боев.

«В результате боев были уничтожены террористы, конфисковано множество оружия, а также обнаружены шахты террористических туннелей, включая одну, расположенную рядом с детским садом», - подчеркнули в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Напомним, ЦАХАЛ освободил от террористов ХАМАСа первый город в секторе Газа. Район города Бейт-Ханун теперь полностью под контролем армии Израиля. В настоящее время управление в городе осуществляет 252-я резервная дивизия (Синайская дивизия). Бойцы этой дивизии впервые активно участвуют в боевых действиях с момента Первой ливанской войны.

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