Европейский суд отказался снять санкции с «кошелька» Лукашенко 3 9.11.2023, 12:30

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Николай Воробей

Решение суда вынесено 8 ноября.

Европейский суд общей юрисдикции отказался снимать санкции с белорусского олигарха, «кошелька» Лукашенко Николая Воробья и обязал его оплатить судебные издержки. Решение суда вынесено 8 ноября.

Санкции были введены ЕС в декабре 2020 года. В обосновании указывалось, что Воробей является одним из ведущих бизнесменов, работающих в Беларуси, с деловыми интересами в нефтяном секторе, секторе транзита угля, банковском и других секторах, является совладельцем «Бремино Групп», которая «пользовалась налоговыми льготами и другими формами поддержки со стороны белорусской администрации».

«Таким образом, он получает выгоду от режима Лукашенко и поддерживает его», – говорилось в обосновании.

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