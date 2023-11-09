Украинские партизаны проникли на секретную базу оккупантов под Симферополем

Украинские партизаны проникли на секретную базу оккупантов под Симферополем1
- 9.11.2023, 12:36
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Стали известны важные данные о бригаде береговой обороны РФ.
Украинские партизаны устроили вылазку в Перевальное (Симферопольский район, Крым), где расположена база 126-й бригады береговой обороны РФ.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».
«Агенты совершили очередную разведку в н.п. Перевальное, где разведали 126-ю отдельную бригаду береговой обороны ВС РФ (воинская часть №12676)», - говорится в сообщении.
Партизанам удалось узнать количество, состояние и номенклатуру военной техники бригады.
«Цистерны с топливом активно используются врагом», - констатировали в «Атеш».
Также партизаны детально изучили схему патрулирования вокруг воинской части.