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Украинские партизаны проникли на секретную базу оккупантов под Симферополем

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  • 9.11.2023, 12:36
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Украинские партизаны проникли на секретную базу оккупантов под Симферополем

Стали известны важные данные о бригаде береговой обороны РФ.

Украинские партизаны устроили вылазку в Перевальное (Симферопольский район, Крым), где расположена база 126-й бригады береговой обороны РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

«Агенты совершили очередную разведку в н.п. Перевальное, где разведали 126-ю отдельную бригаду береговой обороны ВС РФ (воинская часть №12676)», - говорится в сообщении.

Партизанам удалось узнать количество, состояние и номенклатуру военной техники бригады.

«Цистерны с топливом активно используются врагом», - констатировали в «Атеш».

Также партизаны детально изучили схему патрулирования вокруг воинской части.

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