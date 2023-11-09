Проект города-спутника Минска провалился

Проект города-спутника Минска провалился6
- 9.11.2023, 12:45
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Его поставили на паузу.
Развитие Руденска в качестве города-спутника Минска откладывается. Приоритет в ближайшее время останется за Смолевичами. Об этом «Минск-Новости» рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.
«Все зависит от экономики, поедут ли туда люди, ведь Руденск находится дальше. Специалисты облисполкома предъявили нам генеральный план Смолевичей и показали свои разработки на дальнейшую перспективу. Поэтому, скорее всего, так как вся инфраструктура уже построена, лучше продолжить возводить кварталы в Смолевичах», – цитирует ее издание.
По ее словам, пока осваивать Руденск экономически нецелесообразно, так как придется строить всю инженерно-транспортную инфраструктуру.