Проект города-спутника Минска провалился 6 9.11.2023, 12:45

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Его поставили на паузу.

Развитие Руденска в качестве города-спутника Минска откладывается. Приоритет в ближайшее время останется за Смолевичами. Об этом «Минск-Новости» рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

«Все зависит от экономики, поедут ли туда люди, ведь Руденск находится дальше. Специалисты облисполкома предъявили нам генеральный план Смолевичей и показали свои разработки на дальнейшую перспективу. Поэтому, скорее всего, так как вся инфраструктура уже построена, лучше продолжить возводить кварталы в Смолевичах», – цитирует ее издание.

По ее словам, пока осваивать Руденск экономически нецелесообразно, так как придется строить всю инженерно-транспортную инфраструктуру.

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