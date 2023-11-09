Переидиотили Брежнева Игорь Эйдман

9.11.2023, 12:48

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Игорь Эйдман

Не плакал у врача — орден за мужество.

Путинский режим, кажется, хочет не только перекровавить сталинский, но и переидиотить брежневский.

Помните, как все смеялись над Брежневым, который увешал себя орденами как новогоднюю елку? Теперь это кажется невинной стариковской шалостью: ну увлекся коллекционированием орденов, накопил на страсти лет.

Младший Кадыров грозит переплюнуть семидесятипятилетнего Брежнева, еще не достигнув совершеннолетия.

Если так дальше дело пойдет, российские начальники будут награждать своих детей уже в пеленках. Не плакал у врача - орден за мужество, сиську резво сосал - орден героя труда, хорошо покакал - орден за заслуги перед отечеством.

Игорь Эйдман, t.me

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