закрыть
9 ноября 2023, четверг, 13:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые выяснили, чем одна ноздря отличается от другой

2
  • 9.11.2023, 12:50
  • 1,946
Ученые выяснили, чем одна ноздря отличается от другой

Открытие важно для изучения когнитивных функций мозга.

Сотрудники из Университета Пенсильвании в Филадельфии и Неврологического института Барроу в Фениксе изучили нейронные процессы, которые лежат в основе обработки запаха в обонятельной системе человека, и то, как мозг обрабатывает информацию из разных ноздрей. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

В исследовании участвовали 10 субъектов. Им разместили несколько электродов. Субъекты должны были идентифицировать каждый из запахов и указать, какая ноздря их уловила.

В ходе экспериментов ученые выяснили, что идентичность запаха можно расшифровать из колебаний в области пириформной коры головного мозга с помощью нейронной активности, записанной с использованием внутричерепной электроэнцефалограммы.

Исследователи заметили, что отдельная интерпретация запаха происходит через каждую ноздрю. Стимулирование любой ноздри с аналогичным запахом вызвало похожие, но все же различимые представления во время их кодирования. Это говорит о том, что, хотя каждая ноздря может идентифицировать отдельный запах как один и тот же, есть тонкие различия в том, как они его воспринимают.

Изучение этих процессов необходимо для более глубокого понимания того, как люди воспринимают и идентифицируют запахи, и может иметь более широкие последствия для сенсорной нейробиологии и когнитивной науки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко