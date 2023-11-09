Ученые выяснили, чем одна ноздря отличается от другой 2 9.11.2023, 12:50

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Открытие важно для изучения когнитивных функций мозга.

Сотрудники из Университета Пенсильвании в Филадельфии и Неврологического института Барроу в Фениксе изучили нейронные процессы, которые лежат в основе обработки запаха в обонятельной системе человека, и то, как мозг обрабатывает информацию из разных ноздрей. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

В исследовании участвовали 10 субъектов. Им разместили несколько электродов. Субъекты должны были идентифицировать каждый из запахов и указать, какая ноздря их уловила.

В ходе экспериментов ученые выяснили, что идентичность запаха можно расшифровать из колебаний в области пириформной коры головного мозга с помощью нейронной активности, записанной с использованием внутричерепной электроэнцефалограммы.

Исследователи заметили, что отдельная интерпретация запаха происходит через каждую ноздрю. Стимулирование любой ноздри с аналогичным запахом вызвало похожие, но все же различимые представления во время их кодирования. Это говорит о том, что, хотя каждая ноздря может идентифицировать отдельный запах как один и тот же, есть тонкие различия в том, как они его воспринимают.

Изучение этих процессов необходимо для более глубокого понимания того, как люди воспринимают и идентифицируют запахи, и может иметь более широкие последствия для сенсорной нейробиологии и когнитивной науки.

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