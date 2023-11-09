Путин собрался в Минск

Путин собрался в Минск8
- 9.11.2023, 12:54
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Глава РФ Владимир Путин заявил, что планирует посетить саммит ОДКБ в Минске 23 ноября. Об этом он заявил на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщают российские СМИ.
«Вскоре встретимся в Минске на заседании Совета коллективной безопасности, а до конца года будем иметь дополнительные возможности пообщаться в Петербурге в ходе саммита ЕврАзЭС и традиционной неформальной предновогодней встречи лидеров СНГ», – заявил Путин.