Офицеру ВСУ, подарившему гранаты помощнику Залужного, сообщено о подозрении

Офицеру ВСУ, подарившему гранаты помощнику Залужного, сообщено о подозрении1
- 9.11.2023, 12:59
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Ему инкриминируют незаконное обращение с оружием.
Старшему помощнику главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного сообщено о подозрении. Ему инкриминируют незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.
Согласно данным следствия, 6 ноября, подозреваемый подарил на День рождения помощнику главнокомандующего ВСУ Геннадию Частякову 6 универсальных боевых гранат.
«Одна из них взорвалась во время осмотра подарков. Майор ВСУ погиб на месте», — пишет пресс-служба.
6 ноября Валерий Залужный подтвердил гибель своего помощника майора Геннадия Частякова. У него остались жена и четверо детей. В результате взрыва также пострадал 13-летний сын военного — его госпитализировали с тяжелыми ранениями.
Полиция начала расследование по фактам гибели человека и неосторожного обращения с боеприпасами. Вскоре прокуратура изменила подследственность по делу.