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Офицеру ВСУ, подарившему гранаты помощнику Залужного, сообщено о подозрении

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  • 9.11.2023, 12:59
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Офицеру ВСУ, подарившему гранаты помощнику Залужного, сообщено о подозрении

Ему инкриминируют незаконное обращение с оружием.

Старшему помощнику главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного сообщено о подозрении. Ему инкриминируют незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Согласно данным следствия, 6 ноября, подозреваемый подарил на День рождения помощнику главнокомандующего ВСУ Геннадию Частякову 6 универсальных боевых гранат.

«Одна из них взорвалась во время осмотра подарков. Майор ВСУ погиб на месте», — пишет пресс-служба.

6 ноября Валерий Залужный подтвердил гибель своего помощника майора Геннадия Частякова. У него остались жена и четверо детей. В результате взрыва также пострадал 13-летний сын военного — его госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Полиция начала расследование по фактам гибели человека и неосторожного обращения с боеприпасами. Вскоре прокуратура изменила подследственность по делу.

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