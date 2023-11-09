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«Русский дом в Гомеле» стал хвалиться вывозом «мозгов» из Беларуси

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  • 9.11.2023, 13:04
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«Русский дом в Гомеле» стал хвалиться вывозом «мозгов» из Беларуси

Что происходит?

Гомельский филиал «Русского дома» стал использовать гомельскую молодежь для агитации по поступлению гомельских абитуриентов в вузы РФ, сообщает «Флагшток».

Даже несмотря на то, что время вступительной кампании давно прошло, сроки приема документов в российские университеты по квотам для иностранцев продлены до 1 декабря. Молодежь стремятся приманить в РФ бесплатным образованием.

В рамках этой агитации гомельский «Русский дом» выпустил уже серию видео с белорусскими студентами, поступившими в вузы РФ. К примеру, устами гомельчанки Анны, которая «уехала учиться в Самару благодаря квоте Правительства России», говорится о том, что «театральная столица Поволжья прекрасно подходит для осуществления мечты».

Другая студентка, Дарья, тоже хвалит российский университет и студенческую жизнь в Санкт-Петербурге, говорит, что здесь «кипит студенческая жизнь, много общественных организаций, танцевальных, творческих и спортивных секций».

В целом все «рекламные видео» единообразны и не представляют полноты информации. Студенты говорят пафосным языком, обобщенно рассказывая о том, как хорошо учиться в России. Ни в тексте, ни в видео не представлено каких-либо преимуществ образования в РФ, не говорится о том, что в российских вузах есть такого, чего нет в белорусских университетах.

Тем же абитуриентам, которые пожелают уехать на учебу в Россию, стоит быть готовыми к тому, что их используют в пропагандистских целях для создания подобных видео.

Как ранее сообщал «Флагшток», в 2021 году Россия ускорила утечку мозгов из Беларуси — для абитуриентов выделили больше бесплатных мест: с 700 до 1100. Квота была увеличена, молодежи из Беларуси обещали простые условия и минимальный пакет документов.

В самой Беларуси число новых студентов, по официальным данным, в 2023 году сократилось почти на тысячу. Многие выпускники уехали учиться в страны ЕС, не желая испытывать давление режима и идеологическую обработку.

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