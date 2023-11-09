Как белорусам жениться в Польше после «указа о паспортах» 3 9.11.2023, 13:09

1,482

Юристы видят только один выход.

Во многих странах для заключения брака нужно документально подтвердить, что для этого нет препятствий. Обычно для этого нужна справка о том, что человек не состоит в браке. Раньше такие справки выдавали консульства Беларуси за рубежом. Теперь же, после вступления в силу Указа № 278, получить их можно только в Беларуси — лично или по доверенности, но оформленной в Беларуси. Узнали, что делать тем, кто живет в Польше и не может вернуться в Беларусь, пишет MOST.

Документы, необходимые иностранцу для вступления в брак на территории Польши, перечислены в статье 79 Закона от 28.11.2014 «О записи актов гражданского состояния» (Prawo o aktach stanu cywilnego). Это:

Заверение (zapewnienie). Это письменное заявление о том, что человек не знает обстоятельств, которые исключали бы возможность заключить брак;

Свидетельство о рождении и его присяжный перевод. А если ранее лицо состояло в браке, то свидетельство о браке с отметкой о его прекращении или аннулировании;

Документ, подтверждающий, что лицо может заключить брак.

— В Польше при расторжении брака на свидетельстве о регистрации брака ставится отметка о его расторжении. А в Беларуси это два разных документа, — объясняет второй пункт юрист Free Belarus Center Альвина Мингазова.

Таким образом, белорусы, которые ранее состояли в браке, могут предоставить свидетельство о расторжении брака или соответствующее решение белорусского суда.

Самым проблемным пунктом является третий. По общей процедуре белорусу, который хочет вступить в брак в Польше, нужно лично или по доверенности, оформленной в Беларуси, получить в белорусском ЗАГСе справку о том, что он не состоит в браке. И уже на ее основании в посольстве выдадут справку, что для заключения нового брака нет препятствий, объясняла «Нашай Ніве» руководитель отдела правовой помощи Центра белорусской солидарности Ольга Добровольская.

Однако этот пункт можно обойти. Согласно польскому закону, если получение документа, указанного в третьем пункте, невозможно, суд по заявлению иностранца может освободить его от предоставления этого документа.

— На сегодняшний день мне видится только один выход — идти этим путем и просить суд освободить от предоставления справки, — говорит Альвина Мингазова о тех, кто не может вернуться в Беларусь.

Заявление в суд называется Wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego. В нем необходимо указать заявителя, а в качестве участника привлечь невесту или жениха. В заявлении нужно обосновать, почему у заявителя нет возможности предоставить требуемые польским ЗАГСом документы. Подтвердить невозможность возвращения в Беларусь позволит, например, решение о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты.

Несмотря на то, что в законе указано, что суд может освободить от предоставления документа, предусмотренного только третьим пунктом, Мингазовой известен случай, когда суд освободил заявителя от предоставления свидетельства о рождении, так как иностранец его не имел и не мог получить. Это может стать прецедентом для тех, кто по каким-то причинам утратил документы, полученные в Беларуси.

Что еще можно сделать?

Не во всех странах обязателен документ, подтверждающий отсутствие заключенного брака. Например, его не требуют в Грузии. Поэтому для некоторых белорусов может быть проще заключить брак в этой стране. А в некоторых штатах США можно заключить брак не только без уведомления, но и дистанционно по видеосвязи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».