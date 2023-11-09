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Белорус Алексей Протас набрал два очка в матче НХЛ

  • 9.11.2023, 13:20
Белорус Алексей Протас набрал два очка в матче НХЛ

Однако «Вашингтон», за который играет белорусский хоккеист, проиграл.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ в домашнем матче «Вашингтон» проиграл «Флориде» – 3:4.

Два очка набрал Алексей Протас. Белорусский форвард отличился ассистентскими баллами: на 11-й минуте он помог Антони Манте открыть счет, а на 27-й в меньшинстве отдал пас Коннору Макмайклу, а тот восстановил равновесие (2:2), пишет «Трибуна».

Судьба матча решилась в овертайме. Победную шайбу забросили гости.

В итоге «Вашингтон» опустился на 11-е место в Восточной конференции.

А вот Алексей Протас, наоборот, значительно улучшил свои показатели. В 10 матчах НХЛ белорус набрал 3 (0+3) очка при двух минутах штрафа и показателе полезности «0». В последней встрече форвард провел на площадке 13 минут 47 секунд – всего 19 смен.

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