В Кремле сегодня траур Дмитрий Чернышев

9.11.2023, 13:17

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Решающая гонка проиграна.

Хочу рассказать одну историю сорокалетней давности. И о том, какое отношение она имеет к сегодняшним событиям. Действие происходило в Ливане, разгромили Сирию, но на самом деле это была настоящая война между крохотным Израилем и великим Советским Союзом.

Каждый раз, когда Израиль громил арабов, вооруженных новейший советской техникой, у толстопопых генералов были две универсальные отмазки:

Надо было поставить больше советского оружия. Советское — значит отличное.

Да эти чуpки нерусские, понимаешь, совсем воевать не умеют. Уж мы бы им показали.

И вот все совпало. И оружия до хрена. И офицеры советские.

Могучий СССР подарил сирийцам вооружений на 28 миллиардов долларов. Тысячи советских офицеров находились на всех звеньях управления сирийскими войсками — от батарей и рот до министерства обороны Сирии. Практически всеми силами ПВО Сирии управляли советские офицеры. Три десятка зенитно-ракетных комплексов «Куб», С-75М «Волга» и С-125 М «Печора». Всякие «Шилки» и ПЗРК даже не считаем. Такой плотной концентрации ракетных и артиллерийских сил ПВО не было нигде в мире.

Основным назначением ПВО было прикрытие сирийских войск в ливанской долине Бекаа, где было сконцентрировано около 600 сирийских (советских) танков. Руководил всем этим великолепием генерал-лейтенант Григорий Яшкин, имевший в подчинении заместителя по ВВС — генерал-лейтенанта Соколова, по ПВО — генерал-лейтенанта Бабенко, по РЭБ — генерал-майора Ульченко. Элита элит. Фронтовики. Щас мы им покажем.

И вот 9 июня 1982 года маленький Израиль решает нанести удар по этому великолепию. Об операции «Медведка 19» написано очень много. Ее разбирают во всех военных академиях мира. Кстати, там было первое в мире боевое применение беспилотников.

Не буду грузить вас техническими подробностями, перейду сразу к итогам. Израильские ВВС уничтожают 29 из 30 советских батарей ЗРК, дислоцированных в долине Бекаа. Сирийское ПВО в Ливане перестает существовать. В воздушных сражениях с обеих сторон участвуют около 350 самолетов. Это было крупнейшее воздушное сражение в мире со времен Корейской войны. Результаты боя 82:0.

Еще раз ВОСЕМЬДЕСЯТ ДВА: НОЛЬ. Сказать, что это был разгром, значит ничего не сказать. Потом это избиение назовут «Стрельбой по индейкам в долине Бекаа».

Но самое интересное — реакция великого Советского Союза. 11 июня 1982 года московское радио коротко сообщает, что сирийские войска в долине Бекаа успешно отразили атаку противника. В заявлении ТАСС от 16 июля говорится уже о 67 сбитых израильских самолетах, в том числе, новейших истребителях F-15 и F-16. «С помощью советских ракет были успешно отбиты попытки израильских самолетов обстрелять сирийские позиции. Эти данные свидетельствуют о качестве советского оружия и его возможностях, о том, что сирийский персонал продемонстрировал надлежащую выучку».

Генерал-лейтенанту Яшкину за этот разгром через несколько месяцев дадут генерал-полковника.

Не могу отказать себе в удовольствии. Процитирую репортаж специального корреспондента «Красной звезды» в Ливане Геннадия Кошубы. Патока и елей:

«Истребитель сел на краю взлетно-посадочной полосы, и я залюбовался его обтекаемыми, совершенными формами. Когда он приблизился, я узнал наш МиГ. Его турбины дышали жаром. Из кабины пилота выпрыгнул крепкий парень в летном комбинезоне. Живые глаза, черные, как смоль, кудри над высоким лбом. Этот портрет мог бы служить собирательным образом сирийского военного. Мы представились друг другу. Его звали капитан Нафи Салму. Я попросил его описать бой, в котором он сбил израильский F-15… На страницах моего блокнота сирийский пилот начертил схему воздушной дуэли. Победа далась ему нелегко, у него был серьезный противник».

Но в Кремле, конечно, был траур. Советский Союз надрывая все жилы производил в огромных количествах дорогостоящее оружие, которое уже в момент производства было морально устаревшим на целое поколение. Техническая гонка была проиграна. И это понимали все. Необходимость перемен стала очевидна даже дуракам. Плачевные результаты «Стрельбы по индейкам в долине Бекаа» подтолкнули СССР к началу перестройки, окончательно похоронившей великий Советский Союз.

А теперь о том, какое отношение это имеет к сегодняшнему дню. Что бы вам ни говорили по российскому телевидению, в Кремле сегодня траур. Техническая гонка проиграна. И это понимают все. Обладая десятикратным превосходством в танках, авиации, артиллерии, ПВО и т.д. российская армия не выполнила ни одной поставленной перед ней задачи. Необходимость перемен стала очевидна даже дуракам.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

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