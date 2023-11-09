закрыть
9 ноября 2023, четверг, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Кремле сегодня траур

  • Дмитрий Чернышев
  • 9.11.2023, 13:17
  • 4,218
В Кремле сегодня траур

Решающая гонка проиграна.

Хочу рассказать одну историю сорокалетней давности. И о том, какое отношение она имеет к сегодняшним событиям. Действие происходило в Ливане, разгромили Сирию, но на самом деле это была настоящая война между крохотным Израилем и великим Советским Союзом.

Каждый раз, когда Израиль громил арабов, вооруженных новейший советской техникой, у толстопопых генералов были две универсальные отмазки:

Надо было поставить больше советского оружия. Советское — значит отличное.

Да эти чуpки нерусские, понимаешь, совсем воевать не умеют. Уж мы бы им показали.

И вот все совпало. И оружия до хрена. И офицеры советские.

Могучий СССР подарил сирийцам вооружений на 28 миллиардов долларов. Тысячи советских офицеров находились на всех звеньях управления сирийскими войсками — от батарей и рот до министерства обороны Сирии. Практически всеми силами ПВО Сирии управляли советские офицеры. Три десятка зенитно-ракетных комплексов «Куб», С-75М «Волга» и С-125 М «Печора». Всякие «Шилки» и ПЗРК даже не считаем. Такой плотной концентрации ракетных и артиллерийских сил ПВО не было нигде в мире.

Основным назначением ПВО было прикрытие сирийских войск в ливанской долине Бекаа, где было сконцентрировано около 600 сирийских (советских) танков. Руководил всем этим великолепием генерал-лейтенант Григорий Яшкин, имевший в подчинении заместителя по ВВС — генерал-лейтенанта Соколова, по ПВО — генерал-лейтенанта Бабенко, по РЭБ — генерал-майора Ульченко. Элита элит. Фронтовики. Щас мы им покажем.

И вот 9 июня 1982 года маленький Израиль решает нанести удар по этому великолепию. Об операции «Медведка 19» написано очень много. Ее разбирают во всех военных академиях мира. Кстати, там было первое в мире боевое применение беспилотников.

Не буду грузить вас техническими подробностями, перейду сразу к итогам. Израильские ВВС уничтожают 29 из 30 советских батарей ЗРК, дислоцированных в долине Бекаа. Сирийское ПВО в Ливане перестает существовать. В воздушных сражениях с обеих сторон участвуют около 350 самолетов. Это было крупнейшее воздушное сражение в мире со времен Корейской войны. Результаты боя 82:0.

Еще раз ВОСЕМЬДЕСЯТ ДВА: НОЛЬ. Сказать, что это был разгром, значит ничего не сказать. Потом это избиение назовут «Стрельбой по индейкам в долине Бекаа».

Но самое интересное — реакция великого Советского Союза. 11 июня 1982 года московское радио коротко сообщает, что сирийские войска в долине Бекаа успешно отразили атаку противника. В заявлении ТАСС от 16 июля говорится уже о 67 сбитых израильских самолетах, в том числе, новейших истребителях F-15 и F-16. «С помощью советских ракет были успешно отбиты попытки израильских самолетов обстрелять сирийские позиции. Эти данные свидетельствуют о качестве советского оружия и его возможностях, о том, что сирийский персонал продемонстрировал надлежащую выучку».

Генерал-лейтенанту Яшкину за этот разгром через несколько месяцев дадут генерал-полковника.

Не могу отказать себе в удовольствии. Процитирую репортаж специального корреспондента «Красной звезды» в Ливане Геннадия Кошубы. Патока и елей:

«Истребитель сел на краю взлетно-посадочной полосы, и я залюбовался его обтекаемыми, совершенными формами. Когда он приблизился, я узнал наш МиГ. Его турбины дышали жаром. Из кабины пилота выпрыгнул крепкий парень в летном комбинезоне. Живые глаза, черные, как смоль, кудри над высоким лбом. Этот портрет мог бы служить собирательным образом сирийского военного. Мы представились друг другу. Его звали капитан Нафи Салму. Я попросил его описать бой, в котором он сбил израильский F-15… На страницах моего блокнота сирийский пилот начертил схему воздушной дуэли. Победа далась ему нелегко, у него был серьезный противник».

Но в Кремле, конечно, был траур. Советский Союз надрывая все жилы производил в огромных количествах дорогостоящее оружие, которое уже в момент производства было морально устаревшим на целое поколение. Техническая гонка была проиграна. И это понимали все. Необходимость перемен стала очевидна даже дуракам. Плачевные результаты «Стрельбы по индейкам в долине Бекаа» подтолкнули СССР к началу перестройки, окончательно похоронившей великий Советский Союз.

А теперь о том, какое отношение это имеет к сегодняшнему дню. Что бы вам ни говорили по российскому телевидению, в Кремле сегодня траур. Техническая гонка проиграна. И это понимают все. Обладая десятикратным превосходством в танках, авиации, артиллерии, ПВО и т.д. российская армия не выполнила ни одной поставленной перед ней задачи. Необходимость перемен стала очевидна даже дуракам.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко