В России произошел масштабный взлом банковской системы 9.11.2023, 13:22

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Хакеры «вскрыли» три крупнейших банка и объявили о заморозке вкладов.

В России сегодня, 9 ноября, утром сразу 3 крупных российских банка сообщили об остановке операций по вкладам физических лиц. Речь идет о ВБРР (Всероссийском банке развития регионов), Банк-Форе и БЖФ Банке.

Они распространили информацию о том, что счета клиентов будут частично заморожены, а средства более 1,4 млн. рублей конвертированы в гособлигации согласно указу президента №819 от 2 ноября 2023 года. Об этом пишут российские СМИ.

При этом выплаты по меньшим суммам на счетах будут приостановлены до момента отмены мер заморозки. Однако представители финансовых учреждений объяснили сообщение фактом взлома своих сайтов.

Источники BAZA в БЖФ банке подтвердили, что их сайт был сломлен. В «Фора-Банке» также сообщили о взломе.

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