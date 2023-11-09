Ученые рассказали, сколько нужно мозгу человека, чтобы «окончательно протрезветь» 9.11.2023, 13:29

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На восстановления уйдут месяцы.

Считается, что больше всего от алкоголя страдает печень человека: этанол повреждает клетки органа, из-за чего нарушаются многие его функции, развиваются воспалительные и некротические процессы. Но на самом деле наибольший вред наносится головному мозгу! Из-за регулярного употребления спиртного нейроны погибают (их гибель вызвана образованием участков некроза и локальных кровоизлияний), что становится причиной снижения когнитивных способностей, пишет techinsider.

Реанимировать мозг после долгих лет приема алкоголя довольно непросто: предыдущие исследования показали, что даже после шести недель воздержания у алкоголиков все еще наблюдались дегенеративные изменения в белом веществе их мозга. Сколько же времени необходимо? Ученые из США выяснили, что на восстановление коры головного мозга потребуется не менее 7,3 месяцев.

Участниками эксперимента стали 88 человек с алкогольной зависимостью, а также 45 человек, составивших контрольную группу. Используя магнитно-резонансную томографию (МРТ) для анализа мозга добровольцев, специалисты измеряли толщину коры их головного мозга в течение примерно девяти месяцев.

Кора головного мозга — это внешней слой главного органа ЦНС, ее толщина играет решающую роль в различных когнитивных функциях.

Только 40 человек из 88 смогли не сорваться и в течение всего периода проведения исследования действительно отказаться от алкоголя.

Всего ученые проанализировали 34 участка мозга респондентов, и в 25 из них наблюдались значительные улучшения. Это говорит о том, что мозг обладает способностью регенерировать свою структуру при условии отказа от спиртного, но на это ему требуется не менее полугода.

Говорят, алкоголизм не лечится. К счастью, это не так. Главное — это пересилить себя и отказаться от спиртного, а дальше нужно предоставить организму возможность полностью оправиться.

Авторы исследования отметили, что утолщение коры происходило медленнее в некоторых частях мозга людей с алкогольной зависимостью, у которых также было высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина.

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