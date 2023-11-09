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Телеканал CNN уволил журналиста-террориста, который поддерживал ХАМАС

  • 9.11.2023, 13:32
Телеканал CNN уволил журналиста-террориста, который поддерживал ХАМАС

Хасан Аслих публиковал инструкции, как убивать евреев.

Американский телеканал CNN прекратил работу с журналистом Хасаном Аслих, который сопровождал террористов ХАМАСа и фиксировал их преступления.

«Хотя на данный момент у нас нет оснований сомневаться в честности работы этого журналиста для нашего канала, мы решили приостановить с ним все контакты», - говорится в заявлении телеканала.

По данным СМИ, фрилансер-журналист CNN Хасан Аслих не только сопровождал террористов ХАМАС в событиях 7 октября, но и публично демонстрировал фотографии, на которых целуется с ведущим членом ХАМАСа Яхьей Синваром. В феврале 2023 года в своих социальных сетях, он разместил видеоролики с инструкциями о том, как совершать теракты и убивать евреев «с максимальной эффективностью, чтобы увеличить количество жертв».

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