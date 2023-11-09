В Беларуси продают древний монастырь всего лишь за 37 рублей 9.11.2023, 13:34

Историческое здание находится в Глубоком.

В Беларуси на аукцион выставили бывший жилой корпус монастыря кармелитов в Глубоком 1735 года. На лот обратил внимание «Онлайнер».

Находится здание на Площади 17 сентября, 3а.

Здание двухэтажное, площадью 1280 «квадратов», сейчас законсервировано. Сложено из кирпича, стоит на буто-кирпичном фундаменте.

Это историко-культурная ценность, поэтому продавцу предстоит заключить охранное обязательство. Не позднее чем через 12 месяцев со дня заключения договора новый владелец должен обратиться в Минкульт за разрешением на ремонтно-реставрационные работы.

Ранее сообщалось, что монастырский корпус можно будет использовать под предпринимательскую деятельность, включая услуги в сфере агротуризма или ремесленничества. Очередной аукцион пройдет 30 ноября.

Здание снова выставили на торги за одну базовую, на сегодня это всего 37 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».