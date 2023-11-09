закрыть
9 ноября 2023, четверг, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси продают древний монастырь всего лишь за 37 рублей

  • 9.11.2023, 13:34
В Беларуси продают древний монастырь всего лишь за 37 рублей

Историческое здание находится в Глубоком.

В Беларуси на аукцион выставили бывший жилой корпус монастыря кармелитов в Глубоком 1735 года. На лот обратил внимание «Онлайнер».

Находится здание на Площади 17 сентября, 3а.

Здание двухэтажное, площадью 1280 «квадратов», сейчас законсервировано. Сложено из кирпича, стоит на буто-кирпичном фундаменте.

Это историко-культурная ценность, поэтому продавцу предстоит заключить охранное обязательство. Не позднее чем через 12 месяцев со дня заключения договора новый владелец должен обратиться в Минкульт за разрешением на ремонтно-реставрационные работы.

Ранее сообщалось, что монастырский корпус можно будет использовать под предпринимательскую деятельность, включая услуги в сфере агротуризма или ремесленничества. Очередной аукцион пройдет 30 ноября.

Здание снова выставили на торги за одну базовую, на сегодня это всего 37 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко