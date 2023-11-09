Видеофакт: Оккупант наблюдает за попаданием украинского дрона в российский «Солнцепек» 9.11.2023, 13:39

1,466

Шокированный россиянин нецензурно ругается.

В сети опубликована видеозапись уничтожения с помощью FPV-дрона российской РСЗО ТОС-1А «Солнцепек» в Песках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделал вражеский оператор БПЛА, наблюдавший за уничтожением через камеру своего беспилотника. Оккупант, глядя на попадание украинского дрона, нецензурно ругается.

«Российский дрон запечатлел момент прилета украинского FPV-дрона по РСЗО ТОС-1А «Солнцепек» в населенном пункте Пески, Донецкая область», - отмечает в комментарии к видео автор публикации.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».