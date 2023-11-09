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Видеофакт: Оккупант наблюдает за попаданием украинского дрона в российский «Солнцепек»

  • 9.11.2023, 13:39
  • 1,466
Видеофакт: Оккупант наблюдает за попаданием украинского дрона в российский «Солнцепек»

Шокированный россиянин нецензурно ругается.

В сети опубликована видеозапись уничтожения с помощью FPV-дрона российской РСЗО ТОС-1А «Солнцепек» в Песках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделал вражеский оператор БПЛА, наблюдавший за уничтожением через камеру своего беспилотника. Оккупант, глядя на попадание украинского дрона, нецензурно ругается.

«Российский дрон запечатлел момент прилета украинского FPV-дрона по РСЗО ТОС-1А «Солнцепек» в населенном пункте Пески, Донецкая область», - отмечает в комментарии к видео автор публикации.

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