Видеофакт: Оккупант наблюдает за попаданием украинского дрона в российский «Солнцепек»
- 9.11.2023, 13:39
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Шокированный россиянин нецензурно ругается.
В сети опубликована видеозапись уничтожения с помощью FPV-дрона российской РСЗО ТОС-1А «Солнцепек» в Песках.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделал вражеский оператор БПЛА, наблюдавший за уничтожением через камеру своего беспилотника. Оккупант, глядя на попадание украинского дрона, нецензурно ругается.
«Российский дрон запечатлел момент прилета украинского FPV-дрона по РСЗО ТОС-1А «Солнцепек» в населенном пункте Пески, Донецкая область», - отмечает в комментарии к видео автор публикации.