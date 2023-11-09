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В Беларуси вынесли секретный приговор за атаку на самолет в Мачулищах

  • 9.11.2023, 13:44
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В Беларуси вынесли секретный приговор за атаку на самолет в Мачулищах

Дату суда тоже скрыли.

10 ноября Верховный суд рассмотрит апелляцию на приговор Дмитрию Мостовому, айтишнику, задержанному посла атаки на российский самолет А-50 в Мачулищах. Заседание будет проходить в закрытом режиме.

Мостового обвиняли в «измене государству» и «содействии экстремистской деятельности». По этим статьям ему грозило до 15 лет лишения свободы. Дело рассматривал Брестский областной суд. Когда прошел суд и какой был вынесен приговор, неизвестно.

На БТ заявили, что Мостовой «организовал онлайн-трансляцию с аэродрома», который находился недалеко от его дома. Утверждалось, что он подключил ноутбук и вел трансляцию через скайп для «Беларускага Гаюна». Задержали его, когда он якобы «забирал камеру из тайника». «Гаюн» заявлял, что Мостовой не вел для них трансляцию.

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