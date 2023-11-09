закрыть
9 ноября 2023, четверг, 15:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Что с ним?»: россияне обсуждают резкое изменение внешности Путина

12
  • 9.11.2023, 13:47
  • 12,682
«Что с ним?»: россияне обсуждают резкое изменение внешности Путина

Двойник или новая пластика?

В российских социальных сетях вновь обратили внимание на странные метаморфозы во внешности главы Кремля Путина, который накануне появился на видео в ходе протокольной съемки.

Пользователи заметили, что щеки на лице президента РФ сильно раздулись, заподозрив новые пластические манипуляции вокруг его внешности, передает dialog.ua.

Пользователи предполагают, что 71-летний Путин активно готовится к предстоящим выборам президента, пытаясь молодиться и понравиться российской аудитории, показаться им моложе своего реального возраста.

Эксперты ранее они отмечали, что глава Кремля, по всей вероятности, несколько раз прибегал к пластическим операциям.

Часть пользователей отметила, что постоянные изменения внешности Путина подогревают слухи о наличии двойников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко