«Что с ним?»: россияне обсуждают резкое изменение внешности Путина 12 9.11.2023, 13:47

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Двойник или новая пластика?

В российских социальных сетях вновь обратили внимание на странные метаморфозы во внешности главы Кремля Путина, который накануне появился на видео в ходе протокольной съемки.

Пользователи заметили, что щеки на лице президента РФ сильно раздулись, заподозрив новые пластические манипуляции вокруг его внешности, передает dialog.ua.

Пользователи предполагают, что 71-летний Путин активно готовится к предстоящим выборам президента, пытаясь молодиться и понравиться российской аудитории, показаться им моложе своего реального возраста.

Эксперты ранее они отмечали, что глава Кремля, по всей вероятности, несколько раз прибегал к пластическим операциям.

Часть пользователей отметила, что постоянные изменения внешности Путина подогревают слухи о наличии двойников.

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