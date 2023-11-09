«Что с ним?»: россияне обсуждают резкое изменение внешности Путина

«Что с ним?»: россияне обсуждают резкое изменение внешности Путина12
- 9.11.2023, 13:47
- 12,682
Двойник или новая пластика?
В российских социальных сетях вновь обратили внимание на странные метаморфозы во внешности главы Кремля Путина, который накануне появился на видео в ходе протокольной съемки.
Пользователи заметили, что щеки на лице президента РФ сильно раздулись, заподозрив новые пластические манипуляции вокруг его внешности, передает dialog.ua.
Пользователи предполагают, что 71-летний Путин активно готовится к предстоящим выборам президента, пытаясь молодиться и понравиться российской аудитории, показаться им моложе своего реального возраста.
Эксперты ранее они отмечали, что глава Кремля, по всей вероятности, несколько раз прибегал к пластическим операциям.
Часть пользователей отметила, что постоянные изменения внешности Путина подогревают слухи о наличии двойников.